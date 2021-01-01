Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti

01.01.2021 11:57

Yeni yıla Belbuka Kalekol üs bölgesindeki askerlerle birlikte giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan bir fotoğraf paylaştı. Soylu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında girdi. Soylu'nun bu davranışı askerlere moral olurken, birçok vatandaşın da takdirini topladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PSİKOLOJİSİNİ ÇÖKERTTİ"

Bakan Soylu ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından da paylaştı. Soylu yaptığı paylaşımda ise "Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka" dedi.

Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti

"TERÖRİSTLERİN SAHTE HİKAYELERİYLE DEĞİL, KENDİ HİKAYESİYLE ANILIYOR"

Soylu paylaşımının devamında, "(Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakanın yaptığı bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti

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Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti - Son Dakika


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