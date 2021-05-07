Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok - Son Dakika

Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok

07.05.2021 11:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği sorusuna cevap verdi. Bakan Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzamasıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok" diyerek tam kapanma sonrası yapılacak kabine toplantısında yeni adımların belirleneceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de, Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"SALGINLA MÜCADELEDE 4 TEMEL İLKE BELİRLEDİK"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Salgınla mücadele sürecinde 4 temel ilke belirledik. Bu 4 temel ilke: Kamu düzeni ve güvenliğinin devamı, üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin devamı ve temizlik-maske-mesafe üçlüsünün temini"

"TARIMIN EN ÖNEMLİ DÖNEMİNDEYİZ"

Derdimiz şu, Ramazan, yaz ve Kurban Bayramı, sosyal izolasyonda zorluk çekeceğimiz dönemler olacak. Tarımın en önemli dönemindeyiz. Tarımı devam ettirmemiz lazım. Ekonomik olarak hareketlenmemiz gereken dönemin arifesindeyiz. Türk halkını eve kapattık ama hepsi sağlığımız için. Milletimizden Allah razı olsun. Bu dönemde hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Ben de yakınlarımı kaybettim. Tüm Türkiye olarak fedakarlıklarda bulunduk.

"TÜM HALKIMIZI EVE KAPATMAK KOLAY DEĞİL"

Muhalefet bu istemezükçü tavrını şehir hastanelerinde de gösterdi. Bu hastaneler, Türkiye'nin sağlık sitemini ve alt yapısını, Dünya'nın ve Avrupa'nın sağlık sisteminde en güvenli ülkesi haline gelmesine sebebiyet verdi. Kapanma dönemlerinde büyük zorluklarla karşılaştık. Ben önceki kapanma döneminde de büyük zorluk çektik. Tüm halkımızdan evlerine kapanmasını istemek kolay değil.

Niye İçişleri Bakanlığı ikide bir genelge yayınlıyor denildi. 2 önemli husus var. Birincisi, ilk Hıfzıssıhha Kurulları karar veriyor. İkincisi, bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığı'na verilmiş, biz de kabinemizin aldığı kararları halkımıza duyurabilmek için bunu ortaya koyuyoruz.

"TAM KAPANMAYI UZATMA KONUSUNDA DEĞERLENDİRMEMİZ YOK"

Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.

MARKETLERDEKİ ÜRÜN SATIŞINA DÜZENLEME

Toplumun bütün taraflarını dinliyoruz. Esnaf diyorlar ki, gıdayı anladık, temel ihtiyaç maddelerini anladık. Tabi sosyal medyada şey diyorlar, "Tarak yasak, Süleyman Soylu'nun saçları yok diye". Esnaf diyor ki: Ben kapandım, fedakarlık yapıyorum. Gıdayı anlıyorum, temizlik malzemelerini anlıyorum. Elektronik eşya, bahçe malzemeleri, kıyafet satılmasın diyor. Bunu da anlamak lazım. İkisini dengelemek zorundayız. Onun için bu adımı attık.

ALKOL SATIŞI YASAĞI TARTIŞMASI

Alkol meselesi kendiliğinden çıkmış bir şey değil. 2 ay süreyle Avrupa'yı takip ettik. Onları takip ederek, onlar nasıl kapanıyorlar, hangi tedbirleri alıyorlar, işten kaçta çıkıyorlar. Bunlar bizim için örnek oldu, öğretici oldu. Kendi tecrübelerimizle bunları pekiştirdik ve kendimize bir yol haritası belirledik.

Dünya Sağlık Örgütü, bu işin başında kuralı koymuş. Demiş ki, alkolden kaçınarak bağışıklık sisteminizi koruyun diyor. Ayık kalın diyor. Alkolün limitiyle alakalı, fazla bir alkol almayın diyor. Alkol kullanımı sırasında evde bile olsa sosyal mesafenin korunmama riski yüksektir diyor, temel derdi bu aslında.

Hem kapanma hem yılbaşıyla ilgili. Bir araştırma şirketi araştırma yapmıştı. Vatandaşımızın yüzde 75'i ben bunu normal görüyorum dedi. Şimdi yüzde 78'i bunu normal görüyor.

İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, orada belediye başkanı sıfatıyla var. Vatandaş, Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşündüm. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle. Başka bir şikayet daha var bunun dışında. O da şu: Terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz, suçluyu övüyorsunuz, bu kanunda yok diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Birçok yerden geliyor şikayetler, toplanıyor. Bu şikayetler bize direkt olarak gelir, valilik veya bakanlığa. Diğer şekilde savcılığa suç duyurusu gelir. Burada kişiye özel bir durum söz konusu değil. Ve soruşturma söz konusu değil.

Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok

Süleyman Soylu, Türkiye, Alkol, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok - Son Dakika


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