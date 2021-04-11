Son dakika haberleri! Bakan Soylu geçtiğimiz yıl Giresun'da yaşanan afetin maliyetini 2.2 milyar TL olarak açıkladı - Son Dakika

Bakan Soylu geçtiğimiz yıl Giresun'da yaşanan afetin maliyetini 2.2 milyar TL olarak açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"332 milyon 415 bin TL ödenek ve nakdi yardım aktardık; 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında yatırım planlıyoruz. Yani 2.2 milyar TL'lik maddi maliyet"

"Bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım"

GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Dereli başta olmak üzere bir çok noktada yaşanan sel afetinin maliyetini açıklayarak "332 milyon 415 bin TL ödenek ve nakdi yardım aktardık; 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında yatırım planlıyoruz. Yani 2.2 milyar TL'lik maddi maliyet. Sadece Giresun ilindeki bir afet için.. Bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım" dedi.

Ordu-Giresun Havaalanı üzerinden sabah saatlerinde Giresun'a gelen Bakan Süleyman Soylu, Giresun Valiliği'nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Dereli başta olmak üzere bir çok noktada yaşanan sel afeti ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda afet sonrası iyileştirme çalışmalarının hedefi ile ilgili olarak Bakan Soylu "Afet sonrası iyileştirme çalışmalarının 2 hedefi olmalıdır. Birincisi, kaybedileni tamamen yerine koymak; insanların hayatını afet öncesindeki hale getirmek, can kayıpları hariç her türlü kaybı tamamen geri getirmek. İkinci hedef de aynı afetin tekrar yaşanmamasını temin edecek önlemleri almaktır. Yağmur elbette ki tekrar yağacak. Elbette ki tekrar yüksek miktarda yağacak, ancak bunun bir sele dönüşmemesi için gereken önlemi almak durumundayız. İşte bunu, tam da bu çalışmalarımız sırasında yapmamız lazım. İyileştirme çalışmalarımız sırasında bu noktayı atlarsak, gelecekte karşılaşacağımız maliyet, hem insan canı hem de maddi maliyet, bizim kimseye izah edemeyeceğimiz bir maliyet olur" diye konuştu.

"Afetler, afet neticesinde alınan hasarlar, bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da değişim için fırsattır"

"Afetler, afet neticesinde alınan hasarlar, bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da değişim için fırsattır" diyen Bakan Soylu "Dünyadaki pek çok ülke, afetler sonrasında zarara yol açan yapılaşma sorunlarını, ihmallerini;

afet sonrası iyileştirme çalışmalarında hallettiler. İlgili kanunları çıkardılar veya tedbirlerini aldılar. Yaşanan afet olayı dolayısıyla direnç kırılmış olduğu için, bir nevi, afeti, geleceğe ait bir fırsat haline dönüştürmüşler. Onun için bizler de buradaki çalışmalarımızda hiçbir gereklilikten, bilimsel ve teknik olarak yapılması gerekenden sarf-ı nazar etmeden bu çalışmalarımızı gelecekteki olası afetlerden zarar görmeyecek şekilde kurgulamamız lazım" şeklinde konuştu.

Giresun'da yaşanan afette 15 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakan Soylu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"332 milyon 415 bin TL ödenek ve nakdi yardım aktardık. 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında yatırım planlıyoruz. Yani 2.2 milyar TL'lik maddi maliyet. Sadece Giresun ilindeki bir afet için..Bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım. Bunun da anahtarı, sizlerin elindedir. Çalışmalarımızda bu konuya hassasiyet göstermenizi ve bu ilkeden hiçbir kararınızda taviz vermemenizi istirham ediyorum. Afetten etkilenen toplam 806 kilometre uzunluğundaki 118 köy yolunun tamamı açılmış. Yine afet nedeniyle elektriği kesilen 70 köy ve 8 mahallenin elektriği tekrar verilmiştir. Toplam 54 bin 126 metre su iletim ve şebeke hattında onarım çalışmaları tamamlanmış, Yağlıdere, Doğankent, Üçtepe, Dereli ve Güce'de arızalar giderilmiş ve su verilmeye başlanmıştır. Giresun genelinde mobil iletişimde bir sorun yaşanmamış; kesilen 22 santralin tamamı yeniden servise alınmıştır. Hasar tesbit çalışmaları tamamlanmış, toplamda bin 749 binada 5 bin 264 bağımsız bölüm incelenmiştir."

"Hisseli mülkiyet yapısı sorunu karşımıza çıkıyor"

Yörede yeni konut yapımında, yer göstermelerde, Karadeniz'in genelinde büyük bir sorun olan hisseli mülkiyet yapısı sorunu ile karşılaştıklarını kaydeden Bakan Soylu "Vatandaşın yıkılan evi hisseli, yeni yapılacak evin hisseli olması gerekiyor, yer göstermelerde yine hisseli arazi sorunu var. Muvafakat veya feragatname alma sorunu karşımıza çıkıyor. Bu konuda vatandaşlarımızla diyaloğu arttırmak ve uygun olan hazine arazisi ve meraların kabulü konusunda biraz daha gayret etmek lazım. Aksi takdirde çalışmaların gecikmesi sorunu ortaya çıkacaktır" dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.