Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de

16.10.2020 23:07

Son dakika haber... Bakan Soylu Hakkari'de İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 81 ilin valisiyle korona virüs salgını süreci konulu toplantı yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Bakan Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 81 ilin valisiyle korona virüs salgını süreci konulu toplantı yaptı

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Soylu, burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu daha sonra beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hakkari Valiliğine geçti. Valilik önünde polis tören mangasını selamlayan Bakan Soylu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü. Korona virüs salgını süreci konulu toplantıda; salgında genel durum, alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması ve denetimleri ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer katıldı.

Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Soylu'nun yarın sabah ise güvenlik toplantısına katılması bekleniyor.

Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de
Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de

Süleyman Soylu, mehmet ersoy, Hakkari, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren okul terapistinin diploması iptal edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Başhekimden Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama: 'Mide adenokarsinom' dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
Rahmi Koç koronavirüse yakalandı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı         
23:42
Türk istihbaratı, BAE ajanını yakaladı Türk istihbaratı, BAE ajanını yakaladı         
22:51
Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak         
20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı         
19:03
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 23:51:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bakan Soylu Hakkari'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei