Bakan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile görüştü

18.04.2022 20:37
Bakan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile görüştü.

Kırgız mevkidaşını ve beraberindeki heyeti bakanlık girişinde karşılayan Soylu, Niyazbekov'un bakanlık şeref defterini imzalamasının ardından konuklarını bir süre makamında ağırladı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Gerek güvenlik açısından, gerek özellikle Türkiye'nin nüfustan göçe kadar karşı karşıya kalmış olduğu bütün meselelerde uyguladığı yöntemler açısından ve teknolojik gelişmelerimiz açısından bu 3-4 gün içerisinde inşallah çok iyi bir çalışma ziyareti olacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye ve Kırgızistan'ın terörizm ve organize suçlar açısından da iş birliğini devam ettirdiğini belirten Soylu, iki ülkenin bilgi ve istihbarat paylaşımı konusunda da iyi bir noktada olduğunu kaydetti.

Soylu, "Yine en önemli meselelerden bir tanesi siber savaşlar ve siber gayrimeşru gelirlerle ortak mücadeleyi de inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Kardeşliğimizin bize müsaade ettiği her türlü adımı hep birlikte atacağız. Özellikle ilişkilerin anında karşılık bulabilmesi ve sonuca erebilmesi adına çok iyi bir diplomasi ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Kırgız Bakan Niyazbekov ise Ankara'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Sizin de dediğiniz gibi İstanbul'da buluştuğumuzdan beri ilişkilerimiz daha da artmaktadır, daha da sıkılaşmaktadır. Bizim burada sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Onları da öğrenmek istiyoruz. Suç ile savaşmak bizim mesleğimiz. Özellikle siber saldırılar ile savaşmak bizim görevimiz. Geçen senenin sonunda Kırgızistan Cumhuriyeti'ne yardımda bulundunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Biz bağımsız olduğumuzdan beri 30 sene oldu. 30 seneden beri kardeşliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

Bakan Soylu'nun Kırgız mevkidaşına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığını (GAMER) tanıtmasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Bakan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile görüştü
Bakan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile görüştü
Bakan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile görüştü
Bakan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ile görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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