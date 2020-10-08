Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı - Son Dakika

Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı

08.10.2020 09:54

Son dakika haberleri... Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı Gaziantep'te 670 polisin katıldığı dev narko-asayiş operasyona özel harekat polisi, helikopter, drone ve dedektör köpekler de destek verdi 19 kişinin gözaltına alındığı operasyonu çocuklar ise film gibi izlediler İçişleri Bakanı...

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı

Gaziantep'te 670 polisin katıldığı dev narko-asayiş operasyona özel harekat polisi, helikopter, drone ve dedektör köpekler de destek verdi

19 kişinin gözaltına alındığı operasyonu çocuklar ise film gibi izlediler

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu riski en yüksek iller arasında açıkladığı Gaziantep'te özel harekat polislerinin de yer aldığı 670 personelin katılımı ile helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı dev narko-asayiş operasyonu düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği bir mahallede ki çocuklar o anları film gibi izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkedeki 81 il üzerinde gerçekleşitirilen uyuşturuc analizlerinde uyuşturucu riski en yüksek iller arasında İzmir, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana ile birlikte Gaziantep'in de yer aldığını açıklamıştı. Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından Gaziantep'te 670 polis, helikopter, drone ve dedektör köpekler, zırhlı araçların katıldığı dev narko-asayiş operasyonu start aldı. Operasyonda

Bey, Eyüpoğlu ve Yukarıbayır Mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar 24 saat sürerken, cadde ve sokakların köşe başları polisler tarafından tutuldu. Operasyonun gerçekleştirdiği mahalleye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, belirlenen adreslerde ise geniş çaplı arama yapıldı. Havadan helikopter ve drone ile her saniyesi an bean takip edilen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 3 kilo uyuşturucu madde ele geçildi.

670 polisle 28 adrese eşzamanlı operasyon

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'inde katıldığı operasyonda toplam 670 polis ile 28 ikamet, 62 umuma açık işyeri, 280 araç ve bin 762 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 395 gram esrar, 1 kilo 95 gram eroin, 526 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 165 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 Adet Hassas Terazi, 4 Adet Tabanca, 2 Adet Pompalı Tüfek ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

Çocuklar film gibi izledi

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gece boyunca da devam eden operasyonlarda ise sokaktaki genç ve çocuklar ise kimlik kontrolünden geçirildi. polisleri görence evlerinden çıkmayan çocuklar ise film izler gibi olanı biteni izledi. Çocuklar evlerinin cam ve balkonlarından, yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirilen operasyonları izleyerek, olanı anlamaya çalıştı.

Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı
Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı
Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı
Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı
Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı
Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı
Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı

Uyuşturucu, Gaziantep, Asayiş, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı - Son Dakika

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