Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu - Son Dakika

HAKKARİ'nin Geçitli ile Akkuş köyleri arasında yayla meselesi nedeniyle 80 yıl önce başlayan ve 10 yıl önce bir kişinin ölümüyle kan davasına dönen husumet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. Barış törenine katılan Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini hatırlatarak, "Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak. Allah'a da yemindir. Namus sözüdür, şeref sözüdür. Bu toprakların çocukları doktor olacak, öğretmen olacak. Bu toprakların çocukları milletimizle beraber dünyaya, bu ülkenin sesini duyuracak" dedi.

Hakkari'nin Geçitli ile Akkuş köyleri arasında yayla meselesi yüzünden 80 yıl önce husumet başladı. 2 köyde yaşayanlar arasında 10 yıl önce çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavga bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bu da 2 köy arasında kan davası başlatttı.