BAKAN SOYLU, PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN'IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın annesi Cemile Aydın'ın cenazesine katıldı. Bakan Soylu cenazenin ardından geçen yıl Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (35) Trabzon'daki ailesini ziyaret etti. Soylu, şehidin annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep ile diğer aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Evde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilen ziyarette, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen ve parti yöneticileri de yer aldı.

Ziyaretin ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı.