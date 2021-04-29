Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış - Son Dakika

Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gri pasaport skandalı hakkında toplumun hiç bilmediği detayları anlattı. 19 ilde 27 belediyede soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Bakan Soylu, pasaport süresi bitip dönmeyen kişi sayısının 804 olduğunu söyledi.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yaşanan gri pasaport olayına da değindi. 27 BELEDİYEDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR "8 ay önce bir valimizden uyarı aldık. 2016, 2018 ve 2020'de uyarı yazıları gönderdik" ifadesini kullanan Bakan Soylu, 19 ildeki 27 belediyede soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. 2018'DEN BU YANA DÖNMEYEN 804 KİŞİ VAR Soylu açıklamasının devamında "2018'den bugüne hizmet pasaportuyla yurt dışına çıkan 109 bin kişiden pasaport süresi biten ve dönmeyen 804 kişi var. Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır" dedi. Gri pasaport ile ilgili mevzuat değişikliğinin tartışılacağını belirten Soylu, "Birkaç kişi istismar etti diye bunu engelleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli" dedi.

NE OLMUŞTU? Bazı belediyelerden sağlanan gri pasaportların yurt dışına insan göndermek için kullanıldığı ve bu kişilerin geri dönmediğinin ortaya çıkması Türkiye'de büyük tartışma yaratmıştı. Malatya'da ortaya çıkan, ardından Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Ordu ve Bursa gibi illere sıçrayan gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma skandalı uluslararası krize dönüşmüştü. Almanya, Türkiye'de hizmete mahsus olarak konsolosluk görevlileri, resmi görevliler ile milli sporculara verilen ve vizesiz seyahati sağlayan gri pasaport olayıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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