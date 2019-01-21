Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Tahmazoğlu'nu Tebrik Etti

Bakan Soylu, Tahmazoğlu'nu Tebrik Etti

41 dakika önce

Bakan Soylu, Tahmazoğlu'nu tebrik etti Bakan Süleyman Soylu, "Allah sizden razı olsun"GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Tahmazoğlu'nu tebrik etti
Bakan Süleyman Soylu, "Allah sizden razı olsun"

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini ziyaret etti.
Şahinbey Belediyesi tarafından Karataş'a yapılan Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da eşlik etti. Emniyet mensupları ile bir araya gelen Bakan Soylu, polis merkezinde görev alan bekçilere de baklava ikramında bulundu.
"Hepinizden Allah razı olsun"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yapmış olduğu hizmetleri takdirle karşılayarak, "Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan ve Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'ndan razı olsun" diyerek tebrik etti.
Bakan Soylu, Polis Merkezinin içerisini gezdiği sırada Mehmet Tahmazoğlu, Polis Merkezinin yanına yapılacak olan sosyal tesisle ilgili bilgiler de verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Şahinbey, Polis, Mehmet Tahmazoğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var! Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı

Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:54:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Tahmazoğlu'nu Tebrik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]