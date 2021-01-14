Bakan Soylu: "Ülkemiz varlık gösterdiği her ülkede, birlikte kazanma esasına göre hareket etmektedir" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Ülkemiz varlık gösterdiği her ülkede, birlikte kazanma esasına göre hareket etmektedir"

14.01.2021 15:57
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 yılın sonunda Afrika yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 yılın sonunda Afrika yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemiz varlık gösterdiği her ülkede, birlikte kazanma esasına göre hareket etmektedir "dedi.

Türkiye- Etiyopya Karma Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu 8'inci dönem toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası iş birliklerine daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini belirtti. Bakan Soylu," 8'inci toplantının iki ülke ilişkileri için bir yol haritası oluşturduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında Etiyopya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönemi getirdiğini kaydeden Soylu, "Ülkemiz varlık gösterdiği her ülkede, birlikte kazanma esasına göre hareket etmektedir" dedi.

Soylu, Türkiye'nin Afrika'nın kalkınma düzeyiyle ilgilenen insani bir politika uygulandığını ifade etti.

Türkiye'nin Etiyopya'da bir çok alanda projelere, iş birliklerine imza attığını aktaran Soylu," Afrika halkları ve milletimiz arasında gönül köprüleri kuruyoruz. İş birliğimizi her alanda geliştirebilmenin mücadelesini veriyoruz.

2003 yılında ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolar seviyesindeyken Bu hacmin 2020 yılına korona virüs salgınına rağmen 25.4 milyar dolar a ulaştığı görülmekte. Dönem zarfında kıtaya ihracat 2.1 milyar dolardan 15, 2 milyar dolara ithalat 3. 3 milyar dolardan 10.1 milyar dolara çıkmıştır. 17 yılın sonunda Afrika yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında Afrika ile ticaret hacmimiz 264 milyon dolar ticaret hacmimiz 2019 yılında 432 milyon dolar seviyesine yükselmiş pandemi sebebi ile 2020 yılında 272. 3 milyon dolara düşünmüştür" ifadelerini kullandı.

iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirten Soylu," 2 ülke arasında imzalanacak anlaşmanın birlikte çalışılması halinde ticari seviyelerimizi ileri seviyeye taşıyabilir iki ülkenin gerçek potansiyeli yansıtacak seviyelere ulaştırabiliriz. Etiyopya'da 183 adet Türk firmasının yatırımı bulunmakta bu yatırımların 28 bin üzerinde bir istihdam oluşturmaktadır. Yatırımlarımızın Etiyopya'nın 10 yıllık kalkınma planına somut katkılar yapacağını ümit ediyorum. Tarım,maden, müteahhitlik, kimyasal sektörden daha fazla iş insanımızın daha fazla Etiyopya'da iş yapmasını teşvik edileceğini bildirdi.

Bir dünya markası haline gelen Türk Müteahhitlerinin ilk projeyi üstelendikleri yıldan itibaren 400 milyar doları aşkın projeye imza attığını kaydeden Soylu, "Tarım sektöründe ülkeler arasındaki işbirliğini artırmanın Etiyopya ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. TİKA aracılığıyla önemli projelere imza atılmaktadır" diye konuştu.

Yeni projelere açık olunduğunu belirten Soylu," Ülkelerimiz arasında sanayi standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, kalibrasyon alanlarında işbirliği başlatılması önem kazanmakta. Ulaştırma alanında THY'nin doğrudan Etiyopya'ya yaptığı uçuşlar ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamıştır" açıklamasında bulundu.

Soylu, Sağlık alanında ortak bir çalışma grubunun oluşturulmasının karşılıklı fayda çerçevesinde olumlu getirileri olacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

Etiyopya Sanayi ve Ticaret Bakanı Melaku Alebel ise" Bu kapsamda iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. KEK komisyonuna katılımla birlikte 2 ülke arasındaki ilişkiler pandeminin etkilemesine rağmen dinamik şekilde ilerliyor. Bu görüşmeler ilişkileri desteklemeye devam edecek. İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin tesisinde yatırım ve ticaret önemli bir kısmını oluşturuyor. İki hükümet arasında he zaman bu ikili ilişkiler büyük önem kazanıyor. Türkiye gibi bir ülke ile ekonomik ilişkilerin bağlantılarımızın devam ediyor olması çok güzel. Bu yaptığımız çalışmaların sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda ayakta duracak bir ilişkiden bahsediyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıllara baktığımızda her iki ülke için önemli bir dönemdi. Toplantı içerisinde yaptığımız anlaşmalar çok önemli. 650 milyon dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. 100 yılı aşkın ilişkilerden bahsediyoruz. Ülke arasında 650 milyon dolarlık rakam 2019 yılında ulaştığımız rakam. Covid bizim için sorun olmaktan çıktığında yatırımlarımız artacak. Tarım alanında on derece zengin bir ülkeyiz. Maden kaynaklarımız var, turizm yine aynı şekilde potansiyeli keşfedilmemiş alan. Hem kültürel hem doğal alanlarımız var Türkiye'de ortak bir şekilde turizm alanında da çalışabiliriz. 2'li anlaşmalar sayesinde daha da ileri taşınıyor ikili ilişkiler. Gümrük ve vergiler gibi bazı ticaret bariyerleriyle karşı karşıyayız" dedi.

(Hülya Keklik - Hasan Özkan/İHA)

Süleyman Soylu, Etiyopya, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Ülkemiz varlık gösterdiği her ülkede, birlikte kazanma esasına göre hareket etmektedir' - Son Dakika


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