Bakan Soylu: "Zengin, Ayaklarının Üzerinde Olan Bir Türkiye Olacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gün önce Mardin'de 300-500 kişiyle aday tanıtım toplantısı yaptılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gün önce Mardin'de 300-500 kişiyle aday tanıtım toplantısı yaptılar. Gerilla marşı söylediler, bir de birkaç tane ağıza alınmayacak cümle söylediler. Hemen gereğini yapacağız, ister milletvekili olsun, ister kim olursa olsun." dedi.



Soylu, İstinye Çarşı Pazar'daki esnafı dükkanlarında ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi, çocuklara da oyuncak verdi, Kuyubaşı Camisi'nde öğle namazını kıldı.



AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da kendisine eşlik ettiği ziyaretinde Soylu, namaz sonrası bir taksi durağına gitti, burada taksicilerle çay içerek, sohbet etti.



Daha sonra Fatih Lisesi yakınındaki AK Parti Keçiören seçim ofisi açılışına katılan Soylu, burada vatandaşlara hitabında, "Bizim arka planımız yok, bizim Kandil'den, bizim başkalarında hesabımız yok, bizim Allah ve milletle hesabımız var." ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde 30 kez Hakkari'ye gittiğini belirterek, oradaki insanlara "yanındayız" mesajı verdiklerini bildirdi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde, "Keçiören, Cumhur İttifakı'nı buradan güçlü bir şekilde çıkarsın, onlardan destek istiyoruz." mesajını da ileten Soylu, Türkiye'nin sıkıntısını ve derdini çektiği uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.



Soylu, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yaşadığı sıkıntıları hatırlatarak, "Nasıl mücadele ettiğimizi sizler biliyorsunuz. Bugün üzerimize niçin geliyorlar? Çünkü 'yapmamız gereken bir tek şey var, bunları sandıkta mağlup edebilmek.' Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." diye konuştu.



Türkiye'nin milli bir marka olmasının istenmediğini vurgulayan Soylu, "Onlar üzerimize geldikçe bizim evlatlarımız, Türk mühendislerimiz ay yıldızlı amblemi insansız hava aracının üzerine de vurdu, Atak helikopterine de vurdu." dedi.



"Çocuklarımızı zehirleyenleri yok etmezsek namerdiz"



Soylu, kendisinin bir konuda eleştirildiğine değinerek, şöyle devam etti:



"İçimiz neyse dışımız o. 'Uyuşturucu satıcılarını görünce ayağını kırın' demişiz, onun için bize kızıyorlar. Kötü mü söylemişiz? Yok ya, gelecekler çocuklarımızı okullarında zehirleyecekler, biz de onların gözünün içine bakacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamalarını yapıyoruz. Buradan sizin önünüzde söz veriyorum, namusumuz üzerine söz veriyorum; eğer bu çocuklarımızı zehirleyenleri yok etmezsek namerdiz. Hiç endişe etmeyin."



Emniyetin de bu anlamda kapasitesini artırdıklarını kaydeden Soylu, "O FETÖ varya, devletin içini boşaltmış, milletimizi her haliyle çevrelemeye çalışıyordu. Şimdi sayımız az, çoğalıyoruz yavaş yavaş, ama bilesiniz evlatlarımız daha kahramanca mücadele ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.



"Zamanında 15 bin kişi vardı, şimdi 700 kişi kaldı"



Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da gecenin birine, ikisine kadar bir anne, baba ve evladının rahat bir şekilde dolaşabilmesine imkan sağladıklarını anlattı.



"Paralar PKK'ya gitmiyor, millete hizmete gidiyor." diyen Soylu, şöyle devam etti:



"Ağrı'dan Diyarbakır'a, Tunceli'den Hakkari'ye kadar onların o dağa yardım eden belediyelerini alıp, bizim kaymakamlara verdiğimiz andan itibaren bilesiniz ki orada her yer cennet oldu. Milletin parasını sömürdüler, milletin parasını alıp oradan dağlara, askerimize, polisimize silahlarla kurşun atmaya sevk ettiler. Şimdi kaç tane kaldı biliyor musunuz onlardan dağlarda? Zamanında 15 bin kişi vardı, şimdi 700 kişi kaldı. Hiç merak etmeyin biz buradayız. Şu anda İkiyaka Dağları'ndan Tendürek dağlarına kadar bizim evlatlarımız üç, dört metre karda bu millete müjdeli haberi vermek için orada sarf ediyorlar."



"Hemen gereğini yapacağız"



Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da huzur ve sükunun hakim olduğunu ama birilerinin ortalığı karıştırmak istediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"İki gün önce Mardin'de 300-500 kişiyle aday tanıtım toplantısı yaptılar. Orada hala kafalar eski kafa. Gerilla marşı söylediler, bir de birkaç tane ağıza alınmayacak cümle söylediler. Hemen gereğini yapacağız, ister milletvekili olsun, ister kim olursa olsun. Bu millete söz söyleyene gereğini yerine getireceğizini biliyorum. Terörist cenazelerine gidiyorlardı. Sanki kahramanlık yapmış da, bir şey olmuş birilerinin cenazelerine milletvekilleri gidiyordu. Hadi gitsin de görelim şimdi."



Son bir buçuk ayda terörle mücadele, iş birliği, özellikle FETÖ ve PKK konusu için yaklaşık 7-8 ülkeye gittiğine değinen Soylu, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, oradan Türkiye bir dev gözükmektedir." dedi.



Soylu, kendisini dinleyen vatandaşlara "31 Mart'ta bizi Kandil ile ittifak edenlerin önünde mahçup etmeyin." çağrısında bulunarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok için seçimlerde destek istedi.



"O Murat Karayılan pisliği..."



Terörle mücadelenin sadece teröristi yok etmekle olmadığını vurgulayan Soylu, "Oradaki 13-14 yaşındaki çocukları, analarının dizlerinin dibinden o çocukları alıp dağa götürdüler. Beni bağışlayın, o Murat Karayılan pisliği, o alçaklar, o namussuzlar, 14-15 yaşındaki çocukları taciz edip, tecavüz ediyor, annelerinin babalarının yanına bir kez daha dönmesinler diye. 2018 yılında 190, 2017 yılında 170 terörist anne ve babalarının iknası sonucu geldiler, adalete teslim oldular ve cezalarına razı geldiler. Oradan kurtuldular. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin de Doğu ve Güneydoğu'ya yaptığı ziyaretlerini ve yatırımlarını anlatan Soylu, Ankara'nın Özhaseki ile altın 5 yılını yaşayacağını ifade etti.



Bakan Soylu, tamamlamasının ardından Osmanlı Kapalı Halk Pazarı'nı ziyaret etti.

