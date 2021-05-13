Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez - Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez

13.05.2021 11:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayınladığı son videoda kendisini hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu. Soylu, açıklamasında Mehmet Ağar'ın Peker'in Yalıkavak Marina hakkındaki iddialarına verdiği cevaba da değindi. Ağar'ın, "Biz olmasak buraya mafya çökecek" sözleri nedeniyle rahatsız olan Soylu, "Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin sert bir çıkış yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta da değinerek tepkisini dile getirdi.

PEKER'İN İDDİASI NEYDİ?

Peker, Ağar'ın iş adamı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığını iddia etmişti. Peker, söz konusu iddiasını dile getirdiği videoda, "Mehmet Ağar, Mübariz Gurbanoğlu'nu FETÖ'ye kendisi götürdü. Sonra da FETÖ'cü diye tutuklatıp Bodrum'daki milyar dolarlık marinasına çöktü." dedi.

AĞAR'IN PEKER'E YANITI

Peker'in iddialarına yanıt veren Mehmet Ağar ise, "Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok" açıklamasında bulundu.

"BURAYA MAFYA ÇÖKECEK"

Ağar, açıklamasının devamında "Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN AĞAR'A TEPKİ

Bakan Soylu, Peker'in iddialarına verdiği yanıtta Ağar'ın açıklamalarına da değindi. Ağar'ın "Biz olmazsak buraya mafya çökecek" tezinden ötürü rahatsızlığını dile getiren Soylu, "Bu süreçte 'belki dil sürçmesidir' diye hala tekzibini beklediğim cümle. Biz olmasaydık oraya mafya çökecekti cümlesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil" şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez

Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Sedat Peker, Marina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez - Son Dakika


YORUMLAR (14)
  • Malesef: Ne o,milliyetçi,kahraman muamelesi gosteriyordunuz,lağım patlayincami mafya oldu. Mafyaligini burada gormedinizmi. Seçimden sonra genel koku ülkeyi saracak sanırım. Her yerden gelen koku. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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