Bakan Tekin’den 'Ailem' Projesine Destek

30.01.2026 21:17
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Ailem' dizisinin ilgi çekmediğini ancak yüksek izlenme rakamlarına ulaştığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ailem" dizisine ilişkin, "Bu fikri, bazı televizyon kanalları genel yayın yönetmenleriyle, yöneticileriyle paylaştım. Maalesef çok ilgi çekmedi. Reyting kaygısı güttüler. Çok didaktik bir proje olduğunu düşündüler ve girmediler. Fakat birinci sezon 130 milyonun üzerinde izlendi." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Velivizyon platformu için hazırlanan "Ailem" dizisinin ikinci sezonu, Beşiktaş'taki Feriye Sinema Salonu'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın işinin sadece zorunlu eğitim çağında kendilerine emanet edilen çocukları eğitmek olmadığını söyledi.

Bakanlığın, eğitmenin yanı sıra kurumsal ve bireysel olarak da toplumsal bir rol model olarak davranmak durumunda olduğunu dile getiren Tekin, "Yaşadığınız muhitlerde öğretmen arkadaşlarımızın nasıl çevresini dönüştürdüğünü, nasıl birer toplumsal rol model olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden, etrafımızdan biliyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu anlamda, 'Hiçbir konu bizi ilgilendirmiyor.' demeden, bu konularla ilgili bir şeyler yapmaya çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, sanatın birleştirici gücünü eğitim-öğretim süreçlerinin içerisine dahil etmek istediklerini ve bu yola çıktıklarını belirterek, TBMM'nin 100. yıl dönümüne denk düşen 2020 yılında, toplumu bir arada tutan en önemli değerler olan demokrasi ve milli devlet olunmasından hareketle bir çalışma yaptıklarını ve salgın döneminin şartları nedeniyle bu çalışmalarını tamamlayamadıklarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının, toplumda birleştiriciliği ön planda olan bir rol model olarak kamu otoritesi olmak durumunda olduğunu kaydeden Tekin, TBMM'nin 100. yılı için yaptıkları projeyi küçük revizyonlarla Cumhuriyet'in 100. yılına uyarladıklarını belirtti.

Tekin, "Bizim beklediğimizin kat be kat üstünde bir ilgi oldu ve tam da arzu ettiğimiz şey oldu. Toplumun çok farklı kesimlerinden siyasal anlamda farklı kutuplarda yer alan çok farklı isimler bizi birleştirici değerler silsilesinin etrafında, aynı salonda, aynı ortamda, aynı heyecanla gözlerinden yaşlar gelerek alkışladılar. En son Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda yaklaşık 35 bin kişinin hep birden İstiklal Marşı'nı söylediği, hep birden alkışladığı bir oyunu hayata geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Sanatın birleştirici misyonunun, farklı ortamlarda da kullanılması fikrinden hareketle 15 Temmuz için de benzeri güzel bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, şimdi de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir tiyatro oyununu hayata geçireceklerini kaydetti.

"Böyle küçük mütevazı bir mantıkla başladığımız şey hızla büyümeye başladı"

Çocukların okulda geçirdiği süreye değinen Tekin, "Şöyle bir matematiksel hesap yapalım. Bir öğrencimiz, 18 yaşına kadar yaklaşık 12 yıllık zorunlu eğitim çağında toplamda 160 bin saat civarında bir ömür yaşamış oluyor. Herkes şöyle zannediyor. Bunun neredeyse yarısından fazlasını okulda geçiriyor gibi düşünüyor. Halbuki 12 yıllık zorunlu eğitimde toplam ders saatleri üzerinden hesap ettiğimizde toplam ömrünün yaşadığı sürenin yüzde 10'unu bile okulda geçirmiyor çocuk. Yaklaşık 11, 12 bin saat civarında bir zaman geçirmiş oluyor okulda." şeklinde konuştu.

Tekin, çocuğun okul haricinde toplum ve aile ile zaman geçirdiğini anlatarak, "O zaman eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olması için Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlerin yanında toplumsal destek, toplumsal katkı ve ailenin mutlaka destek olması lazım. Buradan hareketle Bakanlık görevine başladığımız günden beri toplumun her kesimine hem toplumsal sorumluluklarını hatırlatan hem de bizimle yol yürümek isterlerse kapımızın açık olduğunu, birlikte yol yürümekten mutlu olacağımızı herkesle paylaştık." diye konuştu.

Bu konunun çok farklı şekilde speküle edildiğini, siyaset malzemesi haline getirildiğini dile getiren Tekin, hala aynı yerde olduğunu, toplumsal destek, toplumsal katkı olmaksızın Milli Eğitim Bakanlığının bu anlamda politikalarını hayata geçirme ihtimalinin olmadığını vurguladı.

Toplumun da bu sürecin içinde olmasını isteyen Tekin, üçüncü aktör olarak da ailenin bu anlamdaki desteğinin eğitim-öğretim süreçleri açısından en önemli nokta olduğunu vurguladı.

Tekin, aileleri bu sürecin içerisine dahil edebilecek birçok etkinliği hayata geçirmeye çalıştıklarını, bu kapsamda Bakanlık bünyesinde Velivizyon isimli elektronik portal oluşturduklarını belirtti.

Bu anlamda "Ailem" dizisi projesiyle ilgili bazı televizyon kanallarının yöneticileriyle görüştüğünü anlatan Tekin, "Bu fikri, bazı televizyon kanalları genel yayın yönetmenleriyle, yöneticileriyle paylaştım. Maalesef çok ilgi çekmedi. Reyting kaygısı güttüler. Çok didaktik bir proje olduğunu düşündüler ve girmediler. Fakat birinci sezon 130 milyonun üzerinde izlendi. Biraz esprili olacak ama 'çatlasınlar' mı diyeceğiz, ne diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk sezonda 7, 8 dakikalık sürelerle 27 bölümlük bir dizi yaptıklarını aktaran Tekin, daha sonra öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda, 1500 öğretmenin başvurduğunu ve başvuranlardan 150 öğretmeni seçtiklerini ve mini bir tiyatro okulu kurduklarını belirtti.

Tekin, "Böyle küçük mütevazı bir mantıkla başladığımız şey hızla büyümeye başladı." diyerek, diziye emeği geçenlere teşekkür etti.

Dizinin bir bölümünün gösterimi yapıldı

Etkinlikte daha sonra Ailem dizisi 2. sezonunun bir bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.

Programda, Bakan Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gösterimin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekin, yaklaşık iki yıldır Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü işlerde bir perspektif farklılaşması yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Tekin, Bakanlık olarak toplumda dönüştürücü, birleştirici bir rol oynamaları gerektiğinin farkında olduklarını, bu anlamda bütün enstrümanlardan da faydalanmak istediklerini belirtti.

Sanatın bu açıdan çok önemli bir enstrüman olduğuna dikkati çeken Tekin, "Toplumun sanat konusunda duyarlılığının ve farkındalığının artırılması açısından üstümüze düşen roller olduğunun farkındayız." dedi.

"Çok başarılı bir eser ortaya çıktı"

Basın toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği, "Ailem 2" dizisinin ikinci sezonu için burada olduklarını söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Burada çok değerli sanatçılarımızın birbirinden değerli katkısıyla, çok başarılı bir eser ortaya çıktı. Bir yandan ailenin eğitim üzerinde, okul üzerinde çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimi üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ama aynı zamanda hem ailelerimize hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de aynı zamanda hepimize, aslında tüm topluma hitap eden böylesi kıymetli bir eseri kamuoyuna kazandıran kıymetli Bakanımız Yusuf Tekin başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim camiasının bu kapsamda çok kıymetli bir projenin ikinci sezonunu hayata geçirdiğini dile getiren Göktaş, projeye emek veren herkese teşekkür etti.

Göktaş, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatarak, bu kapsamda aileye yönelik çalışmalarına sanatta da kültürde de politikalarda da devam edeceklerini belirtti.

Bakan Göktaş, aile değerlerini beyaz perde marifetiyle çok iyi anlatan Ailem 2 dizisini de başarılı bulduğunu kaydetti.

"Büyük perspektiften bakıldığı zaman herkesi yakinen ilgilendiren bir proje"

Ailem 2 dizisi oyuncusu Volkan Severcan da böyle bir projenin olmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Bu projenin farkındalık konusunda özel bir durumu bulunduğunu dile getiren Severcan, her öğretmenin aynı zamanda bir veli de olduğunu belirtti.

Severcan, "Dolayısıyla bu büyük perspektiften bakıldığı zaman herkesi yakinen ilgilendiren bir proje olması sebebiyle çok önemsediğimiz bir durum ortaya çıkıyor." dedi.

Oyuncu Ahmet Yenilmez de dizinin gençlere ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Televizyon, Politika, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

