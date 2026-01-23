Bakan Tekin: Eğitim bütçesi 2003'ten bu yana hep ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Tekin: Eğitim bütçesi 2003'ten bu yana hep ilk sırada

Bakan Tekin: Eğitim bütçesi 2003\'ten bu yana hep ilk sırada
23.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003 yılından itibaren eğitim bütçesinin tüm bütçe süreçlerinde ilk sırada yer aldığını ifade ederek, "Bu, Türkiye'de hem eğitime gösterilen ilgi ve alaka açısından hem de demokratikleşme parametresi açısından çok değerli bir nokta" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003 yılından itibaren eğitim bütçesinin tüm bütçe süreçlerinde ilk sırada yer aldığını ifade ederek, "Bu, Türkiye'de hem eğitime gösterilen ilgi ve alaka açısından hem de demokratikleşme parametresi açısından çok değerli bir nokta" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Valiliğe geçen Bakan Tekin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Musa Işın'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Mesleki Eğitimde Stratejik İş Birliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Projesi' iş birliği protokolü törenine katılan Bakan Tekin, eğitim bütçesi, fiziki altyapı, öğretmen sayısı ve mesleki eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "2003'ten itibaren Türkiye'de bütün bütçe süreçlerinde, bütçe kanunu süreçlerinde eğitim bütçesi hep birinci sırada yer aldı. Bu, Türkiye'de hem eğitime gösterilen ilgi ve alaka açısından hem de demokratikleşme parametresi açısından çok değerli bir nokta" diyen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir perspektiftir. Eğitim öğretimin fiziki ve insan kaynağı altyapısını restore ettik. 2002 yılında sahip olduğumuz derslik sayısı yaklaşık 350 bindi. Bu dersliklerin yaklaşık yarısı ekonomik ömrünü tamamladığı için, deprem ya da benzeri felaketler sebebiyle bugün yok. 2002'den önce kalan yaklaşık 150 bin civarında dersliğimiz var. Şu an peki bugün kaç dersliğimiz var? 750 bin. Yani 2002'den önce kalan derslik sayısının yaklaşık dört katından daha fazla derslik inşa edilmiş durumda. Bu çok önemli bir göstergedir. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken bugün yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmenimiz var. Hükümetlerimiz döneminde 820 bin civarında öğretmen ataması yaptık. Bu, eğitim öğretimin hem fiziki altyapısı hem de insan kaynağı açısından yaptığımız şeylerin önemli bir göstergesidir. Birleşmiş Milletler'in UNDP raporunda, dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan ve internet erişimi sağlanan neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğu belirtiliyor."

2024 yılı Ağustos ayında Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Tekin, sektörle entegre okul modelleri, iş başı eğitimleri ve OSB'ler içinde kurulacak yeni okul türleriyle ilgili çalışmaların başlatıldığını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

'HUKUK DEVLETİYLE ASLA BAĞDAŞMAYACAK CÜMLELER KURDULAR'

Bakan Tekin, daha sonra partisinin Kütahya Genişletilmiş İl Kadın Kolları Toplantısı'na katıldı. Belediyelerin açtığını iddia ettiği kreşlerle ilgili geçmişte yaşanan tartışmalara değinen Tekin, şunları söyledi:

"Bundan 2 yıl kadar önce dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir tartışmaya girdik. 'Kreş açıyorum, anaokulu açıyorum' diyor, ben de bakan olarak diyorum ki, 'Nerede açıyorsunuz, ben görmüyorum' diyorum. Hukuk devletinde bir kurum açmak için ruhsat alınır, kriterler ve standartlar var. Seyyar satıcılar bile o standartları yerine getiriyor, ondan sonra kamu hizmeti yapıyor. Peki siz, vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz, o çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, o çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? O zaman buna hakkınız yok, diye tartışmaya girmiştik. Bir resmi yazı yazdık, bunu yapmak istiyorsanız gelin bize, 'Bunu yapmak istiyoruz' deyin, 'bizim standartlarımızı sağlayın, biz de size ruhsat verelim, gerektiğinde sizi denetleyelim' dedik. CHP mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. 'Erkekseniz gelin kapatın' diye, hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında."

'NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI'

Son günlerde yaşanan bir olayın bu tartışmanın haklılığını ortaya koyduğunu söyleyen Tekin, "Bakın son 2 gündür yaşadığımız bir tartışma var. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. 3 yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz. Biz yaptığımız her işi hukuk devleti ilkesine uygun yapmakla mükellefiz ve bu şekilde davranıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Eğitim bütçesi 2003'ten bu yana hep ilk sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Elazığ’da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi Yaralılar var Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var
Sınırlarını aştılar İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman’a hakaret Sınırlarını aştılar! İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman'a hakaret
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
12:42
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:44:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: Eğitim bütçesi 2003'ten bu yana hep ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.