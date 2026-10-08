Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde yaşanan okul saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okullarda güvenlik görevlileri, kamera sistemleri ve acil durum uyarı mekanizmaları dahil birçok önlem alındığını belirten Tekin, “Bu bir hastalık halini aldı. Polisiye tedbirler tek başına yeterli değil” diyerek ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde artış gösteren okul saldırıları, alınan yeni güvenlik tedbirleri ve eğitim sistemine yönelik planlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Okullardaki şiddet olaylarını bir "hastalık ve salgın" olarak nitelendiren Bakan Tekin, sorunun yalnızca emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini vurgulayarak ailelere ve teknoloji firmalarına sorumluluk çağrısı yaptı.

"SADECE POLİSİYE TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL, EBEVEYN OKULU AÇTIK"

Okullarda silahlı ve silahsız güvenlik görevlileri, hareketli kameralar ve acil durum uyarı sistemleri gibi fiziki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını belirten Tekin, bu çabaların tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Ailelerin sürecin en önemli paydaşı olduğunun altını çizen Bakan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlkokul öğrencisi evinde babasının silahına erişip onu okula götürebiliyorsa eğer, ebeveynlerin de sürece dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Aileleri sürece dahil etmek için 'Ebeveyn Okulu' açtık. İlkokul öğrencilerinin çoğu ölümün bir kayıp olduğunu göremiyor. Çocuklarımızın yüzde 80'e yakını sosyal medya platformları üzerinden konuşuyor ve şiddetin büyük oranda beslendiği yerler buralar. Teknoloji firmaları da daha insanca yaklaşmalı."

ŞUBAT AYI MESAJI

Okul güvenliği konusunda 7 Bakanlığın ortaklaşa bir eylem planı hazırladığını duyuran Bakan Tekin, her okulun risk durumuna göre kategorize edileceğini belirtti. Şubat ayını işaret eden Tekin, alınan somut tedbirleri şu şekilde sıraladı:

"Alınan tedbirlerin yanı sıra Şubat ayı itibarıyla kamuoyunun karşısına "farklı bir çözümle" çıkılacak. Okulların çevre ve bahçe güvenliğini sağlamak amacıyla 25 bine yakın "bahçe görevlisi" istihdam edildi. Okul binalarına giriş çıkışları kontrol altına almak için randevu sistemine geçildi. Veliler okula yalnızca öğretmenlerin randevu verdiği saatlerde kabul edilecek. Bahçe duvarlarının standartlaştırılması ve elektronik denetim sistemlerinin inşası hızlandırıldı."

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR MU?

Bakan Tekin'in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de zorunlu eğitim süresine yönelik olası bir değişiklik sinyali oldu. Eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir. Türkiye'de eğitimin süresinin kısalması görüşülecek" diyerek yapısal bir reformun masada olduğunu doğruladı.

Milli Eğitim BakanlığıMilli Eğitim BakanıYusuf TekinSözlerGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    dindar nesil yaratma projenizde mi ise yaramadı. hangi projeniz ise yaradı da bunun da olumlu olmasını bekliyorsunuz. 3 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sayın bakanım bu laik eğitim Sistemi ile bir yere varılamıyor bu belli bunda inat etmenin bir manası yok bu sistemin ivedilikle Değiştirilmesi gerekiyor 4 2 Yanıtla
  • Münir pekel Münir pekel:
    Sebebi dış güçler avrupa bizi kıskanıyor israil amerika 3 3 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    CHP ZİHNİYETİNİN OLDUĞU BİR YERDE DIŞ GÜÇLER ÇOK HAFİF KALIR 4 3
    Halis demir Halis demir:
    amerikada okul saldırıları olunca amerikalılarda seningibimi yazıyo 2 1
    128547Ab& 128547Ab&:
    totoş Münir öğretmenin taytla mini etekle okulda ne işi var öğrenciler zaten ergen sonra senin gibi geri ve totoş oluyorlar 0 1
  • fightofgod29 fightofgod29:
    Nedense bunların alayı senin döneminde oluyor ve hiç bir sorumluluğun yok. Ya normal bir insan şu durumdan utanır da istifa eder bırak git emekli maaşınla köyüne yerleş bağ bahçe ek düş insanların peşinden be. 2 2 Yanıtla
  • aliakkaya1818 aliakkaya1818:
    siz yine günahsızsıniz yaziklar olsun size istifa edin 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:34:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei