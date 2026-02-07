Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın Ailesini Ziyaret Etti

07.02.2026 19:49
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güngören'de cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın anne ve babasıyla görüşen Bakan Yılmaz Tunç, aileye taziyelerini iletti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmaya dair aileyi bilgilendiren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

