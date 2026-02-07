ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güngören'de cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın anne ve babasıyla görüşen Bakan Yılmaz Tunç, aileye taziyelerini iletti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmaya dair aileyi bilgilendiren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?