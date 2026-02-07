Bakan Tunç, Atlas Çağlayan\'ın Ailesini Ziyaret Etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güngören'de cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın anne ve babasıyla görüşen Bakan Yılmaz Tunç, aileye taziyelerini iletti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmaya dair aileyi bilgilendiren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.