Bakan Tunç: Yeni bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı\'na başlamamız lazım

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Darbecilerin yazdığı bir anayasaya değil, milletin temsilcilerinin, milletvekillerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan demokratik sivil ve katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım diyoruz. İnşallah mecliste gerçekleşecek bir uzlaşmayla bunu da sağlamak istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretler ve partisinin Sivas İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente geldi. İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, burada Vali Yılmaz Şimşek'ten kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç, daha sonra Sivas Belediyesi ve Adliye'yi ziyaret etti. Bakan Tunç son olarak AK Parti Sivas İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa Bakan Tunç'un yanı sıra, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, ve çok sayıda partili katıldı.

'YENİ BİR ANAYASAYLA TÜRKİYE YÜZYILINA BAŞLAMAMIZ LAZIM'

Burada konuşmasında yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla kadın haklarından, çocuk haklarına varıncaya kadar, şehit, gazi ailelerimizin haklarına varıncaya kadar ve hak arama yollarını artırarak özellikle bu ülkede vesayetçi anlayışın yeşerdiği yerlerde yapısal dönüşümleri sağladık. Anayasa Mahkemesi'nin yapısını, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Bunları hep milletimizin desteğiyle başardık. Referandumlarda Sivaslılar yüzde 80'lerin üzerinde evet oyu verdiler. 2010 değişikliği, 2017 anayasa değişikliği Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurumu'nun yapısı, Hatırlar mısınız? Yüksek Askeri Şura toplantılarında, fotoğrafı bir hatırlayın. Başbakan ve Genelkurmay Başkanı yan yana otururdu. Milli Güvenlik Kurulu'nun genel sekreterliği, sivilleşme anlamında çok önemli mesafeler kat ettik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırdık. Yargı birliğini sağladık. Askeri yargı, Askeri Yargıtay bu ayrımları kaldırdık. Anayasamızda 'sıkıyönetim ilan edilebilir' diye bir madde vardı. 'Gerekirse sıkıyönetim ilan edilebilir'. Bunları kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye madde vardı, kaldırdık. Hem milletimizin onayıyla bunlar gerçekleşti. Bunlar yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Biz diyoruz ki darbecilerin yazdığı bir anayasaya değil, milletin temsilcilerinin milletvekillerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan demokratik sivil ve katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım diyoruz. İnşallah Meclis'te gerçekleşecek bir uzlaşmayla bunu da sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERİYOR'

Gençler ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Asli görevimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal tehlikelerden, yasadışı bahisten ve sanal kumardan uzak tutmaktır. Bunu yapmamız ve bunu başarmamız lazım. Devletimizin ailelerinin ve hepimizin ortak görevidir. Ayrıca görevimiz gerek uyuşturucu belasından, illetinden gençlerimizi uzak tutmak, aileleri, kadını, her türlü şiddetten korumaktır. Ailenin direği olan kadınlarımızı daha da güçlendirerek, aileyi güçlendirmek, toplumu güçlendirmek ve topyekun millet olarak geleceğe daha güvenle bakmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 23 yıldan bu yana tüm kadrolarıyla beraber milletimizin refahı için büyük bir gayret gösteriyor. Tabii bu süreçte her türlü engeli milletimiz sayesinde aşmayı başardık. Sıkıntılarla da karşı karşıya kaldık. 11 ilimiz depremde yerle bir oldu. Yaklaşık 3 trilyona yakın parayı oraya aktarmak zorunda kaldık. Çünkü bir an önce çadırlardan konteynerlere, konteynerlerden kalıcı konutlara vatandaşlarımızı kavuşturmak durumundaydık. Hazinenin kaynağının önemli bir kısmını oraya harcamak durumunda kaldık. Aslında biz enflasyonu tek haneli rakama düşürmüştük. Şimdi yeniden tek haneli rakama düşüreceğiz. Şimdi toparlanma sürecidir. Emeklimizin, memurumuzun, işçimizin alım gücünü hakkıyla artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu tekrar başaracağız."

'BU GÜNE KADAR MİLLETİMİZİ RAHATSIZ EDECEK HİÇBİR ADIM ATMADIK'

Terörsüz Türkiye Projesi hakkında da konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Terör örgütü fesih kararı aldı. Tabi bu fesih kararı sonrası, silah bırakma kararından sonra silah bırakma sürecini hep beraber devletimizin ilgili kurumları ile izlemeye devam ettik. Tabii bu süreçte özellikle devlet kurumları arasında, gerek istihbarat, gerek ilgili bakanlıklar arasında bir uyum olmasaydı, yine kurulan meclis komisyonunda, bütün partilerin bir, iki istisna olabilir, genel bir uyum sayesinde bugünlere geldik. Tabii sadece Terörsüz Türkiye değil, 'terörsüz bölge' diyoruz. Dışarıdaki irtibatlarıyla beraber silah bırakması ve ülkemizi, milletimizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırılması. Bu anlamdaki çalışmalar, gayretler devam ediyor. Tabii bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi işiteceğiz. Milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık. Bundan sonra da atmayacağız dedik ve yolumuza inşallah devam ederek, Terörsüz Türkiye'yi inşallah başararak, Türkiye Yüzyılı'nın inşaat süreci daha da kolaylaştırmış ve milletimizin huzuru için milletimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için daha huzurlu bir Türkiye inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Bütün zorlukları milletimiz sayesinde aştık. Her engeli, milletimiz sayesinde aşmayı başardık. Bütün zorluklarda milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu, Recep Tayyip Erdoğan'a güvendi. Bu karşılıklı güven, onun da millete güveni, işte bugün bu noktalara gelmemizi sağladık. Ülkemizin her bir tarafında yatırım hamleleri hız kesmeden devam edecek."