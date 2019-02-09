Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Ülkemiz Havacılık Faaliyetleri Açısından Oldukça Avantajlı Bir Konumda"

Bakan Turhan: "Ülkemiz Havacılık Faaliyetleri Açısından Oldukça Avantajlı Bir Konumda"

37 dakika önce

- Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

- Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Antalya, Güncel
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