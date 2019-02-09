Bakan Turhan: "Ülkemiz Havacılık Faaliyetleri Açısından Oldukça Avantajlı Bir Konumda"
37 dakika önce
- Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
- Antalya
Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan'ın konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:34 Kaynak: AA
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