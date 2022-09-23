BAKAN VARANK 37 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLİYORUZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliri beklediklerini söyledi.

Adıyaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, havaalanında Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Temaslarına Vali Çuhadar'ı ziyaret ederek başlayan Bakan Varank, daha sonra 'GAP Adıyaman Projeleri' ve 'İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı' protokol imza törenine katıldı. Valilikte düzenlenen 'Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi' açılış törenine de katılan Varank, turizm temsilcilerine hitap etti. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin saymakla bitirilemeyeceğini vurgulayan Bakan Varank, Türkiye'de öyle güzel yerler var ki tarihi ve doğal güzellikleri aynı anda bünyesinde barındırıyor. Medeniyetlerin buluşma noktası, kadim şehrimiz Adıyaman'ı böyle görmekteyiz. Adıyaman'ı, turizm sektöründe en önemli illerden biri olarak görüyoruz. Biliyorsunuz turizm, hem bölgesel hem de ulusal kalkınmada önemli role sahip bir sektör. Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz. Bu yılın ilk yarısı, turizm performansı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. 2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz. Elbette ülkemizde her alanda yaşanan bu gelişmeler, bu yükseliş kendi kendine olmuyor. Hükümet olarak ülkemizin dört bir yanında turizmin geliştirilmesi kapsamında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ören yerleri, tarihi alanları, kültür merkezlerini adeta baştan yeniden inşa ediyoruz. Bunların yanında turizmi destekleyecek altyapıları da hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz dedi.

Havaalanlarıyla ilgili kara propaganda yapmaya çalışıldığını belirten Bakan Varank, Zaman zaman bize 'Bu havalimanlarını neden yapıyorsunuz' diye kızıyorlar. Bunlarla ilgili kara propaganda yapmaya çalışıyorlar. İşte o havalimanları sayesinde biz bu sene dünyada yaşanan çirkin görüntüleri Türkiye'de yaşamadık. İstanbul Havalimanı'nda yolcular, ortalama 15 dakikada bagajlarına ulaşırken bu durum, Avrupa havalimanlarında ortalama 4-5 saati buluyor. Uçuşlar iptal edildi, turistler geri çevrildi. Dünyanın farklı havalimanlarında özellikle Avrupa'da valizler kayboldu, turistler büyük çileler çekti. Biz böyle bir durumu yaşamadıysak bu, havalimanlarına yaptığımız yatırımlar sayesindedir diye konuştu. Bakan Varank, törenin ardından tarihi alanları gezip, bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.