Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz (2)

BAKAN VARANK'TAN SANAYİCİLERİ MÜJDE

Konya Organize Sanayi'nde iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının son başvuru tarihini 15 gün daha uzattıklarını açıkladı. Bakan Varank, "Ön başvurular için son tarihi 22 Kasım olarak açıklamıştık. Ama madem sanayicimiz süre uzatımı istiyor, bize de buna olumlu yanıt vermek düşer. Sizlerin talebi üzere, başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı aldık" dedi.

Konya'da 'Geleceğe Nefes' etkinliğinde fidan dikim töreninin ardından Konya Organize Sanayi'nde ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada iş insanları ve sanayicilerle istişare toplantısına katıldı. Bakanlığın, Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla pilot bir projeye başladığını ifade eden Bakan Varank şöyle konuştu: