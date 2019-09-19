Bakan Varank: "Küresel rekabette ben de varım diyen 8 ülkeden birisiyiz"

"Eğer biz bu makineye yıllar önce sahip olsaydık. Açılması 20 yılı aşan Bolu tüneli, belki sadece 1 yıl içinde tamamlanmış olacaktı"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi E-Berk tarafından yapılan tünel açma makinesinin banttan indirilme törenine katıldı. Bakan Varank, "Küresel rekabette ben de varım diyen 8 ülkeden birisiyiz" dedi.

Düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "17 senede ulaştırma ve altyapı yatırımlarında çağ atladık. Avrasya Tüneliyle kıtaları birleştirdik; Ovit Tüneliyle bölgeleri birbirine bağladık. Sulama tünelleriyle kurak ovaları suyla buluşturmaya devam ediyoruz. Tabi bu yatırımların hayata geçmesinde en önemli rolü makine parkı oynuyor. Köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makineleri bu manada çok önemli. Dünyada bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben de varım diyen 8 ülkeden birisiyiz" diye konuştu.

Tünel açma makinesinin yüzde 54 yerlilik oranına sahip olduğunu aktaran Bakan Varank, "Tasarımı Türk mühendislerince yapılan ve yüzde 54 yerlilik oranına sahip bu makine, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle hayat buldu. Peki bu iş neden önemli? Eğer biz bu makineye yıllar önce sahip olsaydık. Açılması 20 yılı aşan Bolu tüneli, belki sadece 1 yıl içinde tamamlanmış olacaktı. Muazzam bir hız ve verimlilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla teknoloji yoğunluğu ve kapasitesi oldukça yüksek bir ürün. Biz Bakanlık olarak milli kabiliyetlerle geliştirilen bu ürünlerin çoğalarak artmasını istiyoruz. İşte bunun için katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ve üretmek isteyen herkesin yanındayız. Fikirden başlayıp, ürünün piyasaya arz edilmesine varıncaya dek pek çok desteğimiz bulunuyor" dedi.

Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat katma değerinin 1,4 dolarken, E-Berk'in ihraç ettiği ürünlerde bu tutar 18 ve 25 dolar arasında değiştiğini bildiren Bakan Varank, "İşte yüksek katma değerli üretim dediğimiz şey bu, ürününüzde teknolojinin yoğunluğu arttıkça; daha rekabetçi, vazgeçilmez ve daha zengin oluyorsunuz. Ülke refahını artırmanın ve nitelikli işler oluşturmanın formülü burada, bu sabah detaylarını açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz tam da bu noktayı odağına alıyor. Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladığımız Strateji;

Küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, Katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım yapmamızı sağlayacak" ifadelerini aktardı.

Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik, Beşeri Sermaye,

ve Altyapı alanlarında uygulayacakları politikalar belirlediklerini kaydeden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Her bir alt politika en ince detayına kadar düşünüldü ve ülke dinamikleri dikkate alınarak tasarlandı. Bu politikalar içinde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı stratejimizin omurgasını oluşturuyor. Bu programla, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkanlarla üretimini amaçladık. İhracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkartmak istiyoruz. Bunun için odak sektörlerde öncelikli ürünleri destekleyecek; Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan uca yöneteceğiz. Bakınız bu yöntem Türkiye'de ilk defa uygulanacak. Programın finansman boyutunu da planladık. Desteğe hak kazanan yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvikleri de devreye sokacağız. Kamunun alıcı olduğu projelerde, alım garantisi mekanizmasını değerlendirmek istiyoruz. Nihai hedef üretimde dışa bağımlılığı azaltıp, cari açığı kalıcı olarak düşürmek. Böylelikle küresel rekabette elimiz daha da güçlenecek."

Konuşmaların ardından, E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a plaket taktim etti. Tünel açma makinesi kesilen kurdeleden sonra banttan indirildi.