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Bakan Varank'tan Ford Otosan Ar-Ge Merkezi'ne ziyaret

21 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Sancaktepe'de bulunan Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank'tan Ford Otosan Ar-Ge Merkezi'ne ziyaret, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Sancaktepe'de bulunan Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti. Otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip Ford Otosan'ın yerli mühendislikle geleceğin teknolojilerine yönelik olarak geliştirdiği yenilikçi projelere büyük ilgi gösteren Bakan Varank, yaptıkları çalışmalar nedeniyle Ford Otosan yöneticilerini ve Ar-Ge ekibinde yer alan mühendisleri tebrik etti.

Ford Otosan'ın Sancaktepe'de yer alan Ar-Ge Merkezi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sektörün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip olan Ford Otosan'ın Ar-Ge çalışması yürüttüğü üç merkezden biri olan Sancaktepe'ye gelerek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün yanı sırasında Genel Müdür Yardımcıları Burak Gökçelik ve Güven Özyurt'un da aralarında bulunduğu pek çok şirket yöneticisi hazır bulundu.

Ford Otosan'ın Ar-Ge alanındaki mühendislik çalışmaları hakkında bilgi alan ve süregelen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Varank, yerli mühendislik gücüyle geliştirilerek dünya pazarlarına sunulan araçları ve teknolojileri takdirle karşıladı.

Ar-ge ve tasarıma verdiği önemin bir göstergesi olarak hükümetin sağladığı desteklerin dünya ile yarışan teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesinde kullanılmasının gurur verici olduğunu belirten Varank "Ford Otosan, bir yandan yakaladığı kalite anlayışıyla global pazarlara dönük üretim yaparken bir yandan da kendi geliştirdiği teknolojileri ihraç eder duruma geldi. Hükümetimizin sağladığı cazip desteklerle Arge'ye, tasarıma yatırım yapan şirketler hem kazanıyor hem de ülkelerine kazandırıyor" dedi.

Bakan Mustafa Varank, elektriklendirme, otonom ve bağlantılı araçlar, CO2 azaltımı gibi konuları gelecek vizyonuna alan Ford Otosan'ın Ar-Ge Merkezi'nde bu kapsamda geliştirilen yenilikçi projeleri birebir Ford Otosan yöneticilerinden ve teknolojiyi geliştiren mühendislerden dinledi. Tasarım stüdyosunu ve yeni teknolojiler ile fikir geliştirme çalışmalarının yapıldığı Ar-Ge Lab'daki çalışmaları gözlemleyen Bakan Varank, Türkiye'nin teknolojik gelişimine, ekonomisine ve geleceğine sundukları katkılar nedeniyle tüm Ford Otosan yöneticilerini ve mühendislerini tebrik etti. Ziyareti sırasında Bakan Mustafa Varank'a eşlik eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün bugüne kadar sektöre ve Ford Otosan'a verdikleri destek için kendisine teşekkür etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Mustafa Varank, Ford Otosan, Güncel
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