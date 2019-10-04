Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Çubuk'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Alman Birliği Günü" kapsamında gerçekleştirilen resepsiyona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Onur konuğu olarak davet edilen Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Almanya ile Türkiye arasında süren ilişkinin köklü bir geçmişe dayandığını vurguladı. Varank, ticaret, yatırım ve turizm alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşının ikili ilişkileri güçlü kılan temel unsur olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda Bakanlıkta, Türkiye içinde faaliyet gösteren Alman iş adamlarına kolaylık sağlamak ve projelerini hayata geçirmelerine olanak oluşturmak için Alman Masası kurulduğunu bildirdi. Yeni işbirliği mekanizmaları oluşturmayı da önemsediklerini dile getiren Varank, "Bakanlığımız, araştırmacı, girişimci ve sanayicilerin yaşadığı sorunlara çözüm getirmek, yatırım süreçlerini kolaylaştırmak ve gerekli prosedürlerin takibini sağlamak üzere yanınızda olmaya devam edecek." diye konuştu.

452 MİLYONLUK YATIRIM

Alman yatırımcılarla yakın iş birliğinde halinde olduklarını bildiren Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Çubuk'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğine inanıyorum. Berlin'de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut neticeleri getireceğini hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNÜN AŞILDIĞI GÜNÜ KUTLUYORUZ"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ise, "Bugün Avrupa'nın bölünmüşlüğünün aşıldığı günü kutluyoruz.

Türkiye ile Almanya ilişkilerinin 'taşıyıcı sütununun' ekonomi, sanayi ve teknolojidir. Bu kutlamayı devlet olarak yüz yılı aşkın süredir Almanya ile çok yakın ilişkiler içinde bulunan Türkiye'de gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Büyükelçi'nin eşi Marion Erdmann Türkçe şarkı söyleyerek resepsiyona katılan Türklere jest yaptı.

(İrfan Çalışkan - Mustafa Apaydın/İHA)