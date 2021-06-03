BAKAN VARANK: TOGG, OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜNÜ YAKALADI - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'i ziyaret etti. Farplas'ın, Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından olduğunu kaydeden Varank, "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz" dedi.

Bakan Varank, Kocaeli'de bulunan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) incelemelerde bulundu. Otomobiller için iç ve dış plastik bazlı kompleks parçalar üreten Farplas Otomotiv'i ziyaret eden Varank, Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu'ndan yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. İşçilerle sohbet eden Varank, Renault'nun Megane modelinde kullanılan fan taşıyıcısının metal sac montajını yaptı. Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Farplas fabrikasında otomotiv endüstrisinde kullanılan plastik parçaların tasarlanıp, üretildiğini söyledi. Tasarım kısmının otomotivin en önemli alanlarından biri olduğunun altını çizen Varank, "Farplas deyince aklımda plastik parçalar üreten bir fabrika vardı ama bugün gördüm ki özellikle dünya devi otomotiv firmalarıyla oturup otomobilin içinin dışının tasarımını yapan bir firmadan bahsediyoruz" dedi.

'ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZDAN BİRİ'Bakan Varank, otomotiv endüstrisinin dönüştüğünü ve bu dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yolu da mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız. TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz. Farplas da bu projenin önemli paydaşlarından biri. Burada Türkiye'nin otomobiline yaptıkları katkıları kendilerinden dinledim. Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye olarak nasıl daha fazla ihracat yapabileceklerinin derdinde olduklarına işaret ederek, "İşte Farplas da hem ciro anlamında hem ihracat anlamında hem de dünyanın çok farklı bölgelerindeki mühendislik ofisleri ve üretim tesisleriyle otomotiv endüstrisinde önemli paydaşlarımızdan biri. Üretim süreçlerinde gördüğüm otomasyon ve dijitalleşme anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalarından etkilendim. Burada dijitalleşmeden, otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor" dedi.