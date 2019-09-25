Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi asla kabul edilebilir bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım: Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 farklı fabrikanın açılış törenine katıldı. Çerkeş OSB'de yapılan açılış programında AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı konuşmasında, "Bir taraftan duble yollar tüneller barajlar hastaneler stadyumlar fabrikalar İnsansız Hava Araçları insansız tanklarla insansız uçaklara varan teknolojik ufuklar ve gelişmelere imza atmaları hep beraber derleyip topladığımızda Türkiye bugün son 200 yıllık tarihinin en güçlü noktasına ulaşmıştır. O nedenledir ki bugün terörün belini kırıyoruz. Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik bölgesel planları tarihin çöp sepetine atıyoruz. ve hakikaten bütün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bütün dünyanın huzurunda kendi davasını iddiasını en yüksek sesle haykıran kendi göbeğini kendi kesebilecek milli ve yerli politikaları bütün dünyaya haykırarak 'dünya 5'ten büyüktür' diye iddiamızı davamızı ve hedeflerimizi ortaya koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Bugün Çerkeş OSB'de 10 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan bu üretim merkezi, tam kapasiteyle çalıştığında 2 binin üzerinde vatandaşımıza ekmek kapısı olacak. Burada tekstilden mobilyaya, makineden metal işlemeye varıncaya dek pek çok farklı sektörde üretim gerçekleşecek. Burada üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Çankırı, yılın ilk 8 ayında, yüzde 28'lik bir ihracat artışını yakaladı. Bu yatırımlarla birlikte, ihracat artışlarının artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Açılışını yaptığımız fabrikaların pek çoğunun, ülkemizin diğer şehirlerinde de faaliyetleri bulunuyor. Çerkeş'in seçilme sebebi, elbette hem coğrafi hem de lojistik açıdan sahip olduğu avantajlarla ilişkili. Biz Çankırı'nın, Orta Anadolu'daki güçlü üretim merkezlerinden biri olmasını istiyoruz. Bu amaçla da; Şehrimize çeşitli alanlarda destekler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Varank muhalefeti eleştirerek, "Türkiye'nin 2002 öncesi dönemine özlem duyanların olduğunu, aynı kara günleri bizlere tekrar yaşatmak isteyenlerin olduğunu biliyoruz. Ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı neredeyse zil takıp oynamadıkları kalan ana ve yavru muhalefet, hatırlarsınız, hükümetimizi IMF ile anlaşma yapacaklar diye itham edip duruyordu. Biz defaatle, Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik. Şimdi görüyoruz ki, bize iftira atan muhalefetin kendisi IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. IMF heyeti normalde bütün toplantılarından Hazineyi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Teamül gereği parti genel merkezlerinin şeffaf bir şekilde ziyaret edilip bu görüşmelerin yapılması gerekirken, iki bağımsız partinin yetkilileri aynı anda gizlice otellerde IMF heyetiyle buluşuyor. Kamuoyuna açık bir şekilde görüşmek varken, gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Muhalefetin her türlü spekülasyona gayet açık bu görüşmenin içeriğini hala tam anlamıyla açıklayamıyor oluşu, bizleri derin düşüncelere sevk ediyor. Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi asla kabul edilebilir bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım: Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz. Muhalefetin bu tutumunun, milli mücadele döneminde yabancı güçlerle pazarlık yapan zararlı cemiyetlerden, mandacılardan hiçbir farkı yok. İşte bu yüzden bu işin sorumlularının çıkıp milletimize hesap vermesi bu görüşmelerin içeriğini anlatmaları gerek. Bizi diğer ülkelerden ayıran çok önemli artılarımız var. Genç ve eğitimli nüfusumuz, değişime ayak uydurabilen sanayimiz, üzerinde yaşadığımız bu eşsiz coğrafyanın jeopolitik konumu bunlardan sadece birkaçı. Reel sektörün aktörlerinin, tüm bu artıları en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancım tam. Memleketimizi aydınlık bir gelecek bekliyor. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI