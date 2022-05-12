Bakan Yanık, Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yanık, Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması

12.05.2022 15:08
Bakan Yanık, Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ulaştığımız maddi ve manevi refahtan kadın, erkek, yaşlı, engelli, çocuk bütün vatandaşlarımızın hakkını alabilmesi, sosyal politikalarımızın öncelikli hedefleri arasındadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ulaştığımız maddi ve manevi refahtan kadın, erkek, yaşlı, engelli, çocuk bütün vatandaşlarımızın hakkını alabilmesi, sosyal politikalarımızın öncelikli hedefleri arasındadır." dedi.

Yanık, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanların dünyaya iyiliği ve güzelliği yaymak, kötülüklere engel olmak üzere gelindiğine inandığını söyledi.

Bu inançla ilerleme kaydetmek ve hayatı güzelleştirmek üzere her türlü engeli ortadan kaldırmakla mükellef olunduğunu belirten Yanık, en önemli hedeflerinin, bütün vatandaşların tam ve etkin şekilde bu ilerlemeye katılması için çalışmak olduğunu dile getirdi.

Neye ihtiyaç varsa ihtiyacı olana onu sağlamak, gelemeyene gitmek, düşeni kaldırmak veya yaraya merhem olmanın vazifeleri olduğunu vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:

"Türkiye son 20 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hak temelli bir anlayışla geliştirdiği politikalarla, sosyal hizmetler alanında çığır açmıştır. Ulaştığımız maddi ve manevi refahtan kadın, erkek, yaşlı, engelli, çocuk bütün vatandaşlarımızın hakkını alabilmesi, sosyal politikalarımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Engelli bireylerin hayata tam, eşit ve doğal katılımının sağlanması, bağımsız hareket etme kabiliyetlerinin artırılması gelişmiş toplumların ortak özelliklerindendir. Üreten, yaşadığı topluma katkı sağlayan, üretilen refahtan payını alan her engelli mutlu, sağlıklı ve kalkınmış bir topluma işarettir. Bunun için de bizler, herkese kendi hayat şartlarına uygun imkanlar sunarak ülkemize değer katmasına çalışıyoruz. Bunun önüne geçecek zihniyetlerin değişmesi ve sistemin dönüşmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Tek bir kişinin dahi açığa çıkaramadığı o kıymetli potansiyelin, ülkemizin vizyonuna kayıp bir parça olarak yansıyacağına inanıyoruz."

"Daha büyük bir özgüvenle geleceğimizi selamlıyoruz"

Yanık, bakanlık olarak hemen her hafta farklı bir alanda başarı kazanmış engelli gençleri, vatandaşları ağırladıklarını belirterek, "Bir hafta işitme engelliler voleybol takımımızın başarılarıyla gururlanıyor, diğer hafta down sendromlu çocuklarımızın aldığı dünya kupasını göklere kaldırıyoruz." diye konuştu.

"Basketbol takımlarımız, yüzücülerimiz, bizleri yurtdışında temsil eden görme engelli atletimiz hepsi bizim ayrı ayrı medarı iftiharlarımız." ifadesini kullanan Yanık, şöyle devam etti:

"Ancak şunu da iyi biliyoruz, başarı her zaman karşılığı bir madalya, bir diploma ya da bir kupa olarak karşımıza çıkan bir olgu değildir. Bazen bir senenin sonunda dilden dökülen tek bir kelimedir başarı, bazen ileriye doğru atılmış bir tek adım. Bunları sağlayabildiğimizde bizler de mutlu ve huzurluyuz demektir. Bizim başarımız da budur. Sosyal hayata katılmada ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında büyük katkısı olan spor, engelli vatandaşlarımız için artık daha ulaşılabilir. Bugün burada hep birlikte buna şahitlik ediyoruz. Engel tanımayan arkadaşlarımızla sporu buluşturarak daha büyük bir öz güvenle geleceğimizi selamlıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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