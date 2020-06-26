Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de depremin hasar verdiği köylerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de depremin hasar verdiği köylerde incelemelerde bulundu.

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Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran Pazar günü meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından, bölgede depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. AFAD, Kızılay ve diğer kurumlar çalışmalarını sürdürürken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'da kente gelerek incelemelerde bulundu. Vali Kadir Ekinci ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Çataklı, son durumla ilgili istişare toplantısının ardından bugün ilk olarak Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde incelemelerde bulundu. Daha sonra Dinarbey ve Elmalı Köyleri ile Yedisu ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı, vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve talepleri dinledi.


Depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çataklı, devletin tüm kurumlarıyla acil hizmetler için depremin ilk anından itibaren alanda, vatandaşının hizmetinde olduğunu ifade etti.


Bakan Yardımcısı Çataklı'ya Vali Kadir Ekinci ve AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'de eşlik etti. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:29 Kaynak: İHA

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