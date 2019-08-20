Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

59 dakika önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını yitirdiği kazanın, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek, aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını yitirdiği kazanın, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek, aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Prof. Dr. Dursun, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret ettikten sonra da Van'ın Erciş ilçesine doğru yola çıktı. Ancak Dursun ile asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük'ün bulunduğu 27 AAL 348 plakalı otomobil, sürücü M.Ş.B.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Prof. Dr. Dursun hayatını kaybederken, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile sürücü M.Ş.B. yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ederken, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve beraberindeki heyetin Adilcevaz ilçesinde yaptığı ziyaret sonrasında Erciş ilçesine yapacağı ziyaret sebebi ile Adilcevaz'dan Erciş istikametine doğru seyir halinde iken Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Aile Plajı bölgesine geldikleri esnada, araç şoförü M.Ş.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandığı, olayla alakalı derhal ve acil işlemler için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerin hassasiyetle yapıldığı, araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile araç şoförü M.Ş.B.'nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."


Haluk Dursun, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi
Eski bakan Mehmet Ağar, kayyum atamalarını değerlendirdi: Bu göreve devam edemezsiniz Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:58:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]