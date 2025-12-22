7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

Haberin Videosunu İzleyin
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış
22.12.2025 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlının Antalya'da JASAT tarafından yakalandığını duyurdu. Şahsın cinayeti arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediği ve akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı.

7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; M.T.'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşa yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

"11 AYDA 188 ŞAHIS YAKALANIP ADALETE TESLİM EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya hakkında hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği paylaşımda, "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2.5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Güvenlik, Antalya, Cinayet, JASAT, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide alçak provokasyon Korkuluklara Kur’an-ı Kerim zincirlediler Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Hyundai’den heyecanlandıran Türkiye kararı Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler
Türk kaptan Abu Dabi’de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Johannesburg’da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü Johannesburg'da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Çin’den tarihi keşif Deniz altında dev altın madeni buldular Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

08:31
13 yıl sonra Şam’a büyükelçi ataması Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor
13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor
08:17
e-Devlet’e bomba özellik Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek
08:07
Henüz 6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti
Henüz 6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti
07:41
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG’nin gizli planı deşifre oldu
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu
06:57
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
06:39
MHP’den AVM’ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun
06:10
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye’nin 3 dev bankası birleşiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
23:20
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 09:29:25. #7.13#
SON DAKİKA: 7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.