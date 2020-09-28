Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Afyonkarahisar'da huzurevi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Afyonkarahisar'da huzurevi açılışında konuştu Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz, yaşlıları baş tacı eden bir toplumuz. Amerika'da, Avrupa'nın göbeğinde yaşlıların ölüme terk edildiği çok acı günler yaşandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Afyonkarahisar'da huzurevi açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz, yaşlıları baş tacı eden bir toplumuz. Amerika'da, Avrupa'nın göbeğinde yaşlıların ölüme terk edildiği çok acı günler yaşandı. Kovid-19 salgınında en fazla huzurevlerinde kayıplar yaşanırken, biz hamdolsun Türkiye'de bunu en az hasarla, en az kayıpla geçiriyoruz." dedi.

Selçuk, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Fazlı Mecide Halaç Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışında, kentin tarımıyla, ticaretiyle, termal enerjisiyle, başta mermer olmak üzere doğal kaynaklarıyla, çalışan ve üreten bir il olduğunu söyledi.

Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afyonkarahisar'a 24 milyar liraya yakın kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Selçuk, "Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yatırımların 3 milyar lirasına katkı sunmuş durumdayız. Afyonkarahisar'da şu anda 4 tane sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi ve 13 çocuk evimiz bulunmakta." dedi.

"55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız"

Bakan Selçuk, kentte Bakanlığa bağlı bir bakım ve rehabilitasyon merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu merkezimizde gündüz bakım hizmeti de sunmaktayız. 4 özel engelli bakım merkezimiz var. 2002'lerde 2 milyar lirayı bile bulmayan bir sosyal programımız varken, şu anda 43 tane sosyal yardım programımızla 55 milyarı aşan bir sosyal yardımı vatandaşlarımıza ulaştırmaktayız. Bunun da neredeyse 2 milyar liraya yakınını 43 farklı sosyal yardım programıyla 18 yılda Afyonkarahisar'a iletmiş durumdayız. Halihazırda Afyonkarahisar'da 30 bine yakın ailemiz bu sosyal yardım programlarımızdan yararlanmakta. İŞKUR aracılığıyla da birçok çalışanımız hem burada hem de yurt dışında işe girmekteler. 2019'da 10 bin kişiyi işe yerleştirdik Afyonkarahisar'da. İşverenlerimize sunduğumuz teşviklerimizle de Afyonkarahisar'a destek olmaya devam ediyoruz."

"Biz, Türkiye'de kimsenin kimsesiz olmadığına inanıyoruz"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgını ile mücadelenin devam ettiğini dile getiren Selçuk, kendilerinin de Kovid-19 ile ilgili Bakanlık olarak "Sosyal Koruma Kalkanı" adını verdikleri birtakım uygulamalar ve destek programları açıkladıklarını bildirdi.

Selçuk, salgına karşı vatandaşları, çalışanları, işverenleri, istihdamı korumak için tedbirler aldıklarına dikkati çekerek, Bakanlık olarak Kovid-19 salgını kapsamında Türkiye genelinde verdikleri desteklerin tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Bu 35 milyar liranın 184 milyon lirasını Afyonkarahisar'da verdiklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Bunların içinde Afyonkarahisar'a Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği gibi programlarımızla destek olmaya çalıştık. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Türkiye'nin bu çorbada tuzu olması için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası başlatmıştık. Kampanyada da 2 milyar lirayı aşkın bir bağış toplandı. Bu bağışları da vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu anda yüzde 90'ından fazlasını ulaştırmış durumdayız. Kampanyada Afyonkarahisar'da 16 bini aşkın ihtiyaç sahibine yardımlarımızı ulaştırdık. Biz, Türkiye'de kimsenin 'kimsesiz' olmadığına inanıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşımızın arkasında ve hep birlikte bu salgın dönemini atlatacağımıza inanıyoruz."

"Vatandaşını her etapta, her anlamda koruyan bir Türkiye var artık"

Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 9'unu 65 ve daha büyük yaştaki vatandaşların oluşturduğunu, bu sayının 2023'te 8,6 milyon, 2050'de ise 19,4 milyon kişiye ulaşması öngördüklerini aktaran Bakan Selçuk, "Biz, yaşlıları baş tacı eden bir toplumuz. Amerika'da, Avrupa'nın göbeğinde yaşlıların ölüme terk edildiği çok acı günler yaşandı. Kovid-19 salgınında en fazla huzurevlerinde kayıplar yaşanırken, biz hamdolsun Türkiye'de bunu en az hasarla, en az kayıpla geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Huzurevlerinde, engelli-yaşlı bakımevlerinde çok sıkı önlemler aldıklarını anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Onları korumak için en üstün tedbirlerle, en sıkı tedbirlerle devam etmekteyiz. Bu süreçte de salgınla mücadelede en etkin rol oynayan Bakanlıklardan biri olduk. Bu dönemde güzel bir şey daha oldu. Biz VEFA Sosyal Destek ekiplerini sahada etkinleştirdik. Adından da anlaşılacağı üzere çok güzel bir oluşum oldu. Hem yaşlılarımızın evlerine ulaşabilmek hem de zor zamanda kenetlenebilmek için bütün kamuda çalışan arkadaşlarımız, jandarmamız, polis arkadaşlarımız, Milli Eğitim'deki, Diyanet'teki, gerekirse STK'lerdeki arkadaşlarımız VEFA Sosyal Destek Grupları sayesinde vatandaşlarımıza ulaştılar ve onların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiler, kapılarını çaldılar, hal hatırlarını sordular. Sokağa çıkma kısıtı olan 65 yaş üstündeki yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın gıda, ilaç ve ihtiyaçlarını bu sayede VEFA gönüllülerimiz sayesinde evlerine ulaştırdık. Dolayısıyla biz bu sürecin sonuna kadar da aynı titizlikle hem bilinçlendirme çalışmalarımıza hem de koruyucu önleyici faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Büyüklerin, bir ülkenin toplumsal hafızasını, geçmişini, bugününü ve aynı zamanda yarınını oluşturduğunu vurgulayan Selçuk, "Onların dualarını alarak, onların tecrübe, birikimlerini genç kuşaklara aktararak daha bilinçli bir medeniyet inşa edeceğiz. Sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda çok güçlü bir Türkiye var. Vatandaşını her etapta, her anlamda koruyan bir Türkiye var artık. Sosyal hizmetlere erişim de her geçen gün daha da kolaylaşıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardında, Bakan Selçuk ve diğer protokol üyeleri kurdeleyi keserek, merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Selçuk, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Afyonkarahisar'da huzurevi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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