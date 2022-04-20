Son dakika haberleri: Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

20.04.2022 11:58

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Bakanlar Bozdağ ile Soylu, infaz koruma memurlarının bulunduğu servis otobüsünün geçişi sırasında patlamanın yaşandığı Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'ne geldi.

Araç ve çevresinde devam eden olay yeri inceleme çalışmalarıyla ilgili Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'den bilgi alan Bozdağ ve Soylu, iş yerleri zarar gören esnafa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bozdağ ile Soylu'nun, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Bursa Şehir Hastanesine geçeceği öğrenildi.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında sabah saatlerinde patlama meydana gelmişti. Aydınlatma direğinin dibine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuş, 4 personel yaralanmıştı.

Son dakika haberleri: Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı
Son dakika haberleri: Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı
Son dakika haberleri: Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı
Son dakika haberleri: Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı - Son Dakika


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