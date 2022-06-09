Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Diyarbakır'da gençlerle basketbol oynadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Varank ile kente gelen Bakan Kasapoğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki Sur Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Merkezde erbane eşliğinde Kürtçe şarkı söyleyen gençler tarafından karşılanan Varank ve Kasapoğlu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Varank ve Kasapoğlu, gençlerle görüştü, hatıra fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Çınar ilçesine geçen bakanlar Varank ve Kasapoğlu, ilçedeki spor salonunda gençlerle basketbol oynadı.

Bir süre gençlerle basketbol oynayan bakanlara, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu'nun temaslarında, Vali Ali İhsan Su, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal da yer aldı.