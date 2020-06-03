Bakanlık müjdeyi verdi! 18 yaş altı milli sporcular çalışmalara başlayabilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi. Tesislerde 45 branşta antrenman yapılabilecek, Gençlik Merkezleri de önlemler doğrultusunda bireysel kullanıma açılacak. 18 yaş altı milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacak. 18 yaşın altındaki lisanslı faal sporcular ise sokağa çıkmalarına izin verilen çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında tesislerde antrenman yapabilecek.



YOĞUN ÇALIŞMA



Normalleşme süreci kapsamında bakanlığın belirlediği önlemler çerçevesinde açılacak Gençlik Kampları'nın kapasiteleri azaltılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salgında en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek "Bu süreçte koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Camia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



HANGi SPORLARA iZiN VAR?



Tesislerde antrenman yapılabilecek 45 branş şunlar: Atıcılık, karate (kata), atletizm, kayak, badminton, kaykay, bilardo, kızak, binicilik, kickboks (point fighting, müzikli form), bisiklet, kürek, bocce, bowling, dart, masa tenisi, briç, modern pentatlon, buz pateni, motosiklet, cimnastik, muay thai (waikuru), dağcılık, okçuluk, dans sporları (tekli), oryantiring, eskrim, otomobil sporları, geleneksel spor dalları (atlı sporlar), rafting, geleneksel Türk okçuluğu, satranç, gelişmekte olan spor branşları (dalga sörfü-paint ball, squash, kuraş), sualtı sporları (tekli), golf, taekwondo (poomse), halter, tenis, hava sporları, triatlon, herkes için spor (wellness, yoga), vücut geliştirme, fitness, izcilik, wushu (tao), kano, yelken, yüzme.



