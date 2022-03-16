BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ

16.03.2022 16:53

ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan 4 kamu görevlisi hakkında hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü 4'üncü duruşmasında savcı, sanıkların 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla...

ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan 4 kamu görevlisi hakkında hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü 4'üncü duruşmasında savcı, sanıkların 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, karara bağlanmak üzere duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bakımevi çalışanlarının da iddiaları doğrulaması üzerine 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla, geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Hayvan bakımeviyle ilgili, savcılık 'adeta hayvan soykırımı yapılmış' demiş, bilirkişi raporunda ise 'açlıktan birbirlerini yiyen kedilerin olduğu' belirlenmişti. Tutanaklara göre Elazığ Belediyesi'nin hayvan bakımevinde Ekim 2020'de 206 köpek, 88 kedi, Aralık 2020'de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021'de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi.

6 AYDAN 2 YILA KADAR AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARI TALEBİ

Diyarbakır, Antalya ve İzmir barolarından avukatların bulunduğu duruşma 1 saat 15 dakika sürdü. Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, sanıkların savunmalarının kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu belirterek, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebini kabul eden hakim, dosyayı karara bağlamak üzere 29 Mart'a erteledi. Duruşmanın ardından hayvanseverler Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hayvanların bulunduğu ortamı gözlemledi.

'MÜTALAA, CEZALANDIRILMALARI YÖNÜNDE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ'

Hayvan Hakları İzleme Komitesi avukatlarından Hacer Gizem Karataş, "Şu an dosyada hayvanların tarafında kimse yok. Ancak belediyede çalışan bazı kişiler tanık olarak dinlendi. Savcı bu duruşmada mütalaasını açıkladı ve sanıkların görevi ihmal suretiyle kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Hakim dosyayı kararı çıkartacağını söyleyerek duruşmayı yakın bir tarihe erteledi. Savcının mütalaası, cezalandırılmaları yönünde olduğu için mutluyuz" dedi.

Veteriner hekim Türkan Ceylan ise, bütün hayvanseverleri ve canlıları önemseyenleri, 29 Mart'ta Elazığ Adliyesi'ne beklediklerini ifade ederek, "Çünkü karar duruşması gerçekleşecek diye tahmin ediyoruz. Biz ceza alması yönünde çok umutluyuz. Çünkü, savcı hepsinin ceza alması yönünde bir görüş sundu ve ceza alacaklarını düşünüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Bu dava bütün barınaklar için emsal olabilecek bir dava" diye konuştu.

BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ
BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKIMEVİNDE HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DAVASINDA SANIKLAR İÇİN 2 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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