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Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

08.01.2022 09:22

Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 adet bakır kazan çalan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 adet bakır kazan çalan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Keban ilçesi Beydeğirmeni Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zakire Çelik'in köyde bulunan evinin alt katında depo olarak kullandığı bölümden 10 bin lira değerinde farklı boyutlarda 9 adet bakır kazan çalındı. Çelik'in durumu Keban Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların A. Ç. ve A. T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından Elazığ merkezdeki ikametgahlarında yakalan şüpheliler, Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Haklarında Cumhuriyet Savcısı talimatı ile işlem başlatılan şüpheliler, Keban Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı
Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

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Jandarma, Hisarcık, Elazığ, Keban, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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