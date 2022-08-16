Bakırköy Belediyesince Zeytinlik'teki dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesince Zeytinlik'teki dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu

16.08.2022 17:27
Bakırköy Belediyesince Zeytinlik'teki dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu

Bakırköy Belediyesinin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan dükkanları yıkması buradaki esnafın tepkisine neden oldu.

Bakırköy Belediyesinin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan dükkanları yıkması buradaki esnafın tepkisine neden oldu.

Bakırköy Belediyesi, depreme karşı dayanıksız olduğu iddiasıyla Zeytinlik Mahallesi'ndeki 23 dükkanın geçen yıl tahliye edilmesi yönünde bir çalışma başlattı.

Bunun üzerine esnaf, iş yerlerini güçlendirip yenileyerek, İstanbul Teknik Üniversitesinden yapıların depreme dayanıklı olduğuna dair rapor aldı.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi de Bakırköy Belediyesinin tahliye talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak geçen ay belediyenin talebiyle bölgedeki esnafın doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi.

Esnaf çözüm bulamayınca dükkanını kapatmak zorunda kalırken bazıları ise iş yerini tahliye etti.

Ekipler dükkanların büyük bir kısmını yıktı

Halk pazarına gelen Bakırköy Belediyesi ekipleri, dükkanların büyük bir kısmını yıktı. Bazı esnaf da içerde kalan eşyalarını çıkardı.

Esnaf Aydın Alkın, iş yerlerinin yıkılmasının hiçbir dayanağının olmadığını belirterek, bu durumdan mağdur olduklarını söyledi.

Alkın, hukuki yollara başvurmaları sonucu mahkemenin yıkım için yürütmeyi durdurma kararı aldığını aktararak, "Buna rağmen kanun da dinlemiyorlar, yıkıyorlar. Biz kanuna sığınıyoruz ama belediye kanun da dinlemiyor" dedi.

Halk pazarında 25 yıldır esnaflık yapan Ömer Güldağı da deprem riskine karşı tüm esnafın dükkanlarına güçlendirme çalışması yaptığını ve iş yerlerinin risk oluşmadığı raporunu aldıklarını söyledi.

Güldağı, "Önce elektriğimizi, suyumuzu, doğal gazımızı tek günde kestiler. Sonra ruhsatlarımızı iptal ettiler. Herkesin ocağını tek tek söndürüyorlar. Yıkımı hukuksuz bir biçimde yapıyorlar. 2018 yılında Başkan buraya gelerek dükkanlarımızı güçlendirmemizi ve burada çıkmayacağımızı söyledi. Herkes masraf yaptı, birçoğu sıfırdan dükkan yaptı. Pandemiden hemen sonra tebligat gönderip dükkanlardan çıkmamızı istedi. Biz de gidip riskli olmadığı raporunu aldık. Buranın riskli olmadığını ispatladık. Ama bu defa ruhsatlarımız iptal edildi." diye konuştu.

İsmail Dumlu ise dükkanların rant meselesi yüzünden yıkıldığını savunarak, "Neden yıkıyorsunuz buraları, buraya neler yapacaksınız? Şu anda çarşıda hiç kimse kalmadı." dedi.

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Kaynak: AA

Zeytinlik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesince Zeytinlik'teki dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu - Son Dakika

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