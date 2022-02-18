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Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi

18.02.2022 16:14

Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildiİSTANBUL İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz pazar günü silahlı iki grup arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların 9'u adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi

İSTANBUL İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz pazar günü silahlı iki grup arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların 9'u adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde Pazar gecesi iki hasım grup arasında "menfaat" kavgasından kaynaklanan silahlı çatışmaya ilişkin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütleri arasında yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili ilk iki operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 9'u Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Polis, çatışmanın taraflarının, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisindeki farklı grupların kendi aralarındaki "menfaat çatışması" olarak değerlendiriyor.

Öte yandan soruşturma doğrultusunda gözaltı kapsamında değerlendirilen diğer 3 şüphelinin hastanedeki tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Olaya karışan bu üç zanlı, tedavileri tamamlandıktan sonra savcılığa çıkarılacak.

Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi
Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi
Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi

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İstanbul, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de çeteler arasındaki çatışmanın faillerinden 9'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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