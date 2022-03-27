Bakırköy'de kız arkadaşını öldüren kişinin intihar ettiği olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de kız arkadaşını öldüren kişinin intihar ettiği olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

27.03.2022 14:16
Bakırköy'de kız arkadaşını öldüren kişinin intihar ettiği olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de M.B'nin, kız arkadaşı Y.S'yi silahla öldürdükten sonra yaşamına son vermesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de M.B'nin, kız arkadaşı Y.S'yi silahla öldürdükten sonra yaşamına son vermesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 18 Mart'ta Ataköy'de bulunan alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada olaydan önce arkadaşı M.B'ye intihara teşvik edici mesajlar attığı belirlenen H.İ.Y. gözaltına alındı.

Hakkında "intihara teşvik" suçundan işlem yapılan H.İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.İ.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

Ataköy'deki alışveriş merkezinin otoparkında 18 Mart'ta M.B. (21) ile kız arkadaşı Y.S. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kız arkadaşına silahla ateş açan M.B, daha sonra otoparktaki aracında aynı silahla intihar etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Y.S. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. M.B'nin cenazesi olaydan bir gün sonra memleketi İzmir'de, Y.S'nin cenazesi de İstanbul'da toprağa verilmişti.

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alışveriş, Bakırköy, 18 mart, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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