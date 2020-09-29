Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor - Son Dakika

Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor

Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor Bakırköy'de insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı.

Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor

İSTANBUL - Bakırköy'de insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Sokakta yürürken İBB çalışanı Mehmet Rauf Yalçın, bir poşete sarılı yaklaşık 20 bin TL buldu. Paranın sahibini bulmak için çaba sarf eden Yalçın, bir an önce emaneti sahibine teslim etmek istiyor.

Daha önce bulduğu para ve önemli evrakları sahibine ulaştıran Mehmet Rauf Yalçın, önceki gün Bakırköy'de öğlen saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada poşete sarılmış halde yaklaşık 20 bin TL buldu. 16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakımında çalışan Mehmet Rauf Yalçın bulduğu parayı bir an önce sahibine ulaştırmayı bekliyor.

16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını ve bu tür şeylerle karşılaştığını anlatan Mehmet Rauf Yalçın, "Öğlen istirahatinde yemeğe giderken yolun ortasında bir miktar para buldum. Bir şeye sarılı olarak. İçerisini açıp baktığımda adres ya da herhangi bir iletişim olmadığı için kimseye güvenemedim. Ondan dolayı sizin vasıtanızla belki sahibi bulunur. Paranın sahibini bularak parayı sahibine teslim etmek istiyorum. Daha önce böyle çok şeyler buldum. İçerisini açıp baktığımda adresler oluyordu. Telefon numarasını bulup sahiplerine ulaştırdım. Bunda herhangi bir adres yada iletişim olmadığı için kimseye söyleyemedim" dedi.

Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Mehmet Rauf, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor - Son Dakika

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