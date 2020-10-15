BAKKA ekim ayı toplantısı Bartın'da yapıldı - Son Dakika

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) ekim ayı yönetim kurulu toplantısı Bartın'ın Amasra ilçesinde yapıldı.

Toplantıya, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, illerin il genel meclisi ile ticaret ve sanayi odası başkanları, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.

Yönetim kurulu üyelerine, mali destek programları ile ilgili genel bilgilendirme yapıldığı toplantıda program ilerleme raporları ve ajans faaliyetleri hakkında bilgiler sunuldu.

Toplantıda daha sonra kurul üyeleri arasında görüş alışverişinde bulunuldu.