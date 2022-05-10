"Haydar Aliyev ve Azerbaycan Medyasının Gelişimi" konferansı - Son Dakika

Bakü'de, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 99. yılı dolayısıyla "Haydar Aliyev ve Bağımsız Azerbaycan Medyasının Gelişimi" konulu konferans düzenlendi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) ile Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansının ortaklaşa düzenlediği konferansa medya yöneticileri, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Aslanov, Haydar Aliyev'in medyaya serbest çalışma alanı oluşturduğunu, düşünce özgürlüğünün koruyuculuğunu üstlendiğini, basının gelişimini desteklediğini belirtti.

Azerbaycan halkının onun gibi bir lidere sahip olması dolayısıyla şanslı bir halk olduğunu vurgulayan Aslanov, "Haydar Aliyev canlı efsane, dünya liderleri için iyi bir örnekti. Her zaman medyayı destekledi ve bu konuda cesur adımlar attı." dedi.

Aslanov, Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkılarına da değinerek, "Haydar Aliyev'in Türk dünyası için de büyük hizmetleri olmuştur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun temelinde Haydar Aliyev'in çizdiği yol duruyor. Bugün iki ülkenin ilişkilerinin geldiği seviye ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Medya Geliştirme Ajans Başkanı Ahmet İsmayılov da Azerbaycan'ın Haydar Aliyev'in yönetimi döneminde bağımsızlığını pekiştirdiğini ve uluslararası topluma entegre olduğunu kaydetti.

İsmayilov, Aliyev'in siyasi iradesi ve büyük çabaları sayesinde ülkedeki söz ve düşünce özgürlüğünün önündeki yapay engellerin kaldırıldığını hatırlattı.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov da ülkenin ulusal liderinin söz ve ifade özgürlüğü ile medyanın gelişimine önem vermesinden ve desteklerinden bahsetti.

Amaşov, Aliyev'in medyayı halkın istek, arzu ve düşüncelerinin ifade platformu olarak gördüğünü ve büyük önem verdiğini vurguladı.

Rus Haber Ajansi (TASS) Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Azerbaycan ve dünya için önemli hizmetlerde bulunduğunu belirttiği Aliyev'le ilgili anılarını anlattı.

Milletvekili Ganire Paşayeva, Haydar Aliyev'in azimli, kararlılık ve öngörü sahibi, iradeli ve cesur bir lider olduğunu söyledi.

Paşayeva, Aliyev'in bağımsız Azerbaycan'ın güçlenmesinde eğitimli, profesyonel ve halkını seven insanların yetiştirilmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.