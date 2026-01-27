Bakü'de Terör Saldırısı Öncesi 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Bakü'de Terör Saldırısı Öncesi 3 Kişi Tutuklandı

27.01.2026 14:24
Azerbaycan'da, büyükelçiliğe yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.

Azerbaycan'da, yabancı bir ülkenin Bakü'de bulunan büyükelçiliğine yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlenen 3 Azerbaycan vatandaşı tutuklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, 3 Azerbaycan vatandaşının dini düşmanlık saikiyle Bakü'deki bir büyükelçiliğe terör saldırısı düzenlemeye hazırlandıklarına dair ciddi bulgular elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin terör örgütü "DEAŞ/H" üyeleriyle bağlantı kurdukları, önceden anlaşarak grup halinde hareket ettikleri ve saldırıda silah olarak kullanılmak üzere çeşitli nesneler temin ettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu kişilerin, büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye yaklaştıkları sırada Devlet Güvenlik Servisi ekiplerince yakalandıkları kaydedilen açıklamada, önceden anlaşarak grup halinde, dini düşmanlık temelinde ve silah olarak kullanılabilecek nesnelerle terör saldırısına hazırlık yapmak suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan zanlıların tutuklandıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Güvenlik, Güncel, Terör, Bakü, Son Dakika

15:53
