Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
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Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı

03.04.2022 08:55

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Gaz sızıntısı kaynaklı olduğu iddia edilen patlama nedeniyle eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlarda büyük zarar meydana geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki eğlence mekanında patlama! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki eğlence mekanında patlama! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

PATLAMA DOĞAL GAZ SIZINTISI KAYNAKLI

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada patlamada 24 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki eğlence mekanında patlama! 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

ARAÇLAR VE BİNALAR BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Azerigaz'dan yapılan açıklamada ise olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği açıklandı. Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı - Son Dakika


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