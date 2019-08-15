Son Dakika Haberleri: Balaban'da 'Buluşma Günü' etkinliğine yoğun ilgi
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Balaban'da 'Buluşma Günü' etkinliğine yoğun ilgi

1 saat önce

Darende'nin Balaban Mahallesinde kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşma günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Balaban'da 'Buluşma Günü' etkinliğine yoğun ilgi, System.String[]
Darende'nin Balaban Mahallesinde kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşma günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katıldığı etkinliğe MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında 'Anadolu'da Kerpiç Mimarinin Başkenti Balaban' adlı panel gerçekleştirildi. Sosyal Tesislerde düzenlenen Anadolu'da Kerpiç Mimarinin Başkenti Balaban adlı panele İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ocakcı ve Tarihçisi Levent İskenderoğlu konuşmacı olarak katıldılar.

Balaban'ın kerpiç yapılarının ön plana çıkarıldığı panelde yöre halkının hazırladığı yöresel ikramlar da katılımcılardan tam not aldı.

Programın akşam bölümünde ise Komedi Dans Üçlüsü, Sivas Halk Müziği Korosu, Aşık Beyhani ve Aşık Adem Aydıner sahne aldı. - MALATYA
Doğu Perinçek, Malatya, Darende, Balaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:11 Kaynak: İHA
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