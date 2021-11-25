BALAT'TA SİNEMACIYA SALDIRI DAVASI BAŞLADI - Son Dakika

BALAT'ta Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'ya silahlı saldırıda bulunarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Recep Çetin, 7 yıl 6 ay hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Recep Çetin, kendisinin de olaydan dolayı mağdur olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti. Şikayetçi Enes Kaya ise, sanığın en hassas yeri olan diz kapaklarına ateş ettiğini belirterek "Şikayetçiyim. Bu olaydan sonra hayatımız zindana dönmüştür" dedi. Mahkeme, sanık Çetin'in tahliye talebini reddetti.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Recep Çetin katıldı. Şikayetçi Enes Kaya ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"BEN DE MAĞDURUM"Sanık Recep Çetin savunmasında, "Karşınızda bu suçtan dolayı bulunduğum için özür dilerim. Bu suçtan dolayı ben de mağdurum. Öldürülmeyle tehdit edildiğim için bu olay gerçekleşti. Enes Kaya beni tehdit etti. Geçmişte de bir samimiyetimiz vardır. Kuyumcuda çalışıyordum, bu olaydan dolayı işimden oldum, mağdurum. Yaklaşık 4 aydır cezaevindeyim. İlk defa cezaevinde bulunmaktayım. Cezaevinde bir tartışmam olmamıştır. Geçmişimde de suça karışmışlığım yoktur. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

"ONLARIN KARŞISINDA OLURSAM BEDELİNİ ÖDEYECEĞİMİ SÖYLEDİLER"Şikayetçi Enes Kaya, "Temsil ettiğim görev ve milyonlarca çocuğun hakkı için bu şahıslarla karşı karşıya geldim. Sanık beni semtten tanımaktadır. Çocuklara yönelik etkinlik yaptığım için semtteki şahıslar evimi ve adresimi bilmektedir. Bazı şahısların derneğimiz için kiraladığımız alanda temizlik yaptığını öğrendim. Bu yeri bazı şahısların temizlediğini ve burada bulunan binanın içine girerek demir kestiklerini oradaki esnaf bize söyledi. Kim olduğunu sorduğumda esnafa bana Diyarbakır ve Mardinli olduğunu söylediler. Dernek yetkilileri bu şahısları şikayet etmemizi ve kim olduğunu emniyetin bulmasını söylediler. Ben de kendi mahallemizde olumsuz durum yaşanmayacağını düşündüğüm için kendi imkanlarımla aramaya başladım. Diyarbakır ve Mardinli olduğunu bildiğim şahıslara sırayla sormaya başladım. Ararat Özer ve Recep Çetin ile de irtibata geçtim. 27 Ocak'ta onların yanına gittim. Orada Mesut Baraj bu arsanın kardeşlerinin olduğunu, kardeşlerim diye kastettiği Recep Çetin, Ararat Özer ve Eylem Daşdöğen ve tanımadığım 4-5 kişiyi eliyle gösterdi. Burada kendi kardeşlerinin faaliyet göstereceğini ve buna karşı duracak olursa karşılarında onları bulacağını söyledi. Onların karşısında olursam bunun bedelini ödeyeceğimi söylediler" diye konuştu. Daha sonra Ararat Özer tarafından telefonla arandığı, Özer'in "Orası bizim yerimiz, Recep'in yeri. Çabuk orayı terk et" dediğini ve kendisinin tehditleriyle muhatap olmayacağını söylediği sırada gelen sanık Recep Çetin'in de "Sen sanmıyor musun, biz sana bir şey yapamayız" dediğini ifade etti.

"BU OLAYDAN SONRA HAYATIMIZ ZİNDANA DÖNMÜŞTÜR"Enes Kaya, "30 Temmuz'da festival alanıyla ilgili gerekli izinleri sormak için Fatih Belediyesi'ne gittim. Geri dönüşte Recep Çetin'le karşılaştım. Selam verdim. Bana durmamı söyledi. Tehditlerle muhatap olmamak için yoluma devam ettim. Sanık tasarlayarak yaralama kastıyla vücudumun en hassas yeri olan diz kapaklarıma ateş etti. Silah sesi duyunca arkama baktım. Şahsı tanıdım ve tanıdığım bir kafeye girmek için koşmaya başladım. Arkamdan üç el daha ateş etti. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradılar. Şikayetçiyim. Bu olaydan sonra hayatımız zindana dönmüştür. Arkadaşlarımı aileleriyle tehdit etmişlerdir" dedi. Kaya'nın avukatı Anıl Felek, sanığın azmettirilen bir fail olarak yargılanmasını isteyerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

TUTUKLULUK DEVAMMahkeme, sanık Servet Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Enes Kaya ile sanık Recep Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları belirtiliyor. Olayın yaşandığı 30 Temmuz 2021 günü saat 18.12 sıralarında şikayetçi Kaya'nın Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yürürken sanığın da arkasından gittiği ve elinde bulunan silahla şikayetçinin arkasından ateş ettiği ve geri dönerek kaçtığı anlatılıyor. Görüntülerde sanık Çetin'in, şikayetçi Kaya'ya ateş ederek yaraladığı net olarak tespit edildiği de ifade ediliyor. Sanık Recep Çetin'in "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

- İstanbul