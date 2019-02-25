Son Dakika Haberleri: Balık Ağına Yat Takıldı

Balık Ağına Yat Takıldı

1 saat önce

Akdeniz açıklarında balık avlayan trolün ağına yaklaşık 10 metrelik yat takıldı.

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Akdeniz açıklarında balık avlayan trolün ağına yaklaşık 10 metrelik yat takıldı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar yatı Mersin Taşucu Limanına getirmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz açıklarında Türk karasuları içinde balık avlayan Faruk Reis adlı trolün ağına yaklaşık 10 metrelik bir yat takıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar yatla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Taşucu Limanı'na geldi. Yat burada ağlarla sarılı olduğu halde vinçle limana çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kayıtlı olduğu öğrenilen "İmge" isimli yat ile ilgili Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesi sürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

Taşucu, Mersin, Akdeniz, 3. Sayfa
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