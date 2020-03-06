Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı

11 dakika önce

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradıŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çocuğuyla birlikte balık almaya giden Gülizar Şahin (40) köpeğin saldırısına uğramasıyla kolundan ve bacağından yaralandı.

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çocuğuyla birlikte balık almaya giden Gülizar Şahin (40) köpeğin saldırısına uğramasıyla kolundan ve bacağından yaralandı. Ölü bulunan köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Bozova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Şahin çocuğuyla birlikte balık almaya gittiği sırada başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğrayarak kolundan ve bacağından yaralandı. Yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin tedavi altına alındı. Başıboş köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaralanan kadının ihbarı üzerine Dutluca Mahallesine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana'ya gönderdi. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, mahallede karantina uygulaması başlatı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, vatandaşlar ise uyarıldı. Başıboş köpeğin kendisine saldırması sonucu çok kortuğunu ifade eden Gülizar Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Eşinin kuduz köpeğinin saldırısına uğradığını anlattan Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin, ?Sokaktaki başıboş köpek eşime saldırdı. Eşimin kolu ve ayağı yaralandı. Hemen hastaneye ulaştırdık tedavisine başladılar. Ben de zaman kaybetmeden görevlilere haber verdim. Veterinerler de gelip ölmüş köpekten numuneler alıp Adanaya gönderdi. Birkaç gün sonra haber geldi ki köpek kuduzmuş. Ben de camide mahalleyi toplayarak bilgilendirdim. Gerekli afişleri alıp mahallenin bazı bölgelere astım" defi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, köpekten alınan numunenin pozitif sonuç vermesi üzerine mahallede sahipli köpeklerin aşılandığını kaydetti.

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı

Gülizar Şahin, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
Şanlıurfa'da bir mahalleye kuduz karantinası Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:04:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]