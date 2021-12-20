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Balık için olta attı yarasa yakaladı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm - Son Dakika

Balık için olta attı yarasa yakaladı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm

20.12.2021 11:21
Balık için olta attı yarasa yakaladı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm

Elazığ'da balıkçının oltasına saldıran yarasa kancaya takıldı. Yaşanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan balıkçı, yarasayı kurtarıp doğaya saldı. Şahıs o anları anlatırken "Olta hareketlenince balık vurdu zannettim ve çekmeye başladım. Çekince görüm ki balık yerine yarasa takılmış. Gündüz vakti gerçekten şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Ferat Adıyaman, oltasını tavuk parçası takarak suya attı. Balık geldiğini zannederek oltasını çeken Adıyaman, takılan yarasayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

DOĞAYA GERİ SALDI

Ardından eldiven takan Adıyaman, yarasayı kancadan kurtardı. Kısa bir pansumanda yapan Adıyaman daha sonra yarasayı doğaya geri saldı.

"GÜNDÜZ VAKTİ GERÇEKTEN ŞAŞIRDIM"

Balık tutmak için Keban ilçesine baraj kenarına gittiğini belirten Ferat Adıyaman, "Balık tutmak için kancaya tavuk parçası taktım. Olta hareketlenince balık vurdu zannettim ve çekmeye başladım. Çekince görüm ki balık yerine yarasa takılmış. Gündüz vakti gerçekten şaşırdım. Eldiven taktım ve yarayı kurtarıp doğaya saldım" dedi.

Balık için olta attı yarasa yakaladı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm

Adıyaman, Tavuk, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık için olta attı yarasa yakaladı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balık için olta attı yarasa yakaladı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm - Son Dakika
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