Balık iğnesiyle yaralanan kedi, 3 haftada tedavi edildi - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, deniz kıyısında balık tutmaya çalışan kişinin salladığı oltadaki iğne nedeniyle ağzı ile gözünden yaralanan sokak kedisi, 3 hafta süren tedavinin ardından dışarı bırakıldı.

Finike'de 3 hafta önce sahildeki sokak kedisi, deniz kenarında balık tutmaya çalışan birinin gelişigüzel salladığı olta nedeniyle yaralandı. Oltanın ucundaki balık iğnesi ağzına giren kedi, yaralandı. Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında kediyi yaralı buldu. Oltadaki iğnenin bir ucu gözünün altından çıkan ve bu nedenle görme kaybı da oluşan kedi, zabıta ekipleri tarafından veterinere götürüldü. Balık iğnesi, veteriner hekimin yaptığı ameliyatla çıkarıldı.Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından iyileşen kedi, zabıta ekipleri tarafından yeniden sokağa bırakıldı.